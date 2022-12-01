Письмо Председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского опубликовано на сайте Государственной службы финансового мониторинга Украины.



Уважаемые члены, наблюдатели и ассоциированные члены FATF!



Мы благодарны Вам за те усилия, которые с вашей поддержкой прилагаются FATF с целью осуждения и надлежащего реагирования на вопиющие нарушения Российской Федерацией (РФ) международных стандартов, в частности, систематические акты террора совершенные на территории Украины.



На летнем и осеннем пленарных заседаниях FATF Госфинмониторинг представил позицию Украины с конкретными аргументами относительно санкционирования РФ. Мы ценим все введенные контрмеры по РФ на площадке FATF по ограничению полномочий членства. Однако риски, которые несет РФ для Глобальной Сети и целостности финансовой системы, имеют тенденцию к росту, а потому нуждаются в адекватном реагировании, как это предусмотрено Мандатом FATF.



В свете последних событий, а именно усилении жестоких атак РФ на мирное население Украины, обстрелов жилых домов, больниц и других гражданских объектов, а также масштабного повреждения электросетей Украины, что привело к «блэкауту», последствия которого ощущает сегодня каждый гражданин Украины, и принимая во внимание жесткий и своевременный ответ Парламентской Ассамблеи НАТО и Европарламента на эти преступления, обращаем Ваше внимание на следующее.



21 ноября 2022 г. Парламентская Ассамблея НАТО после выступления Президента Украины Владимира Зеленского приняла ряд резолюций, которыми, в частности, призвала Правительства и Парламенты стран НАТО:



- признать действующий режим в РФ террористическим;

- увеличить военную, разведывательную, финансовую, учебную и гуманитарную поддержку Украины и продолжать эту поддержку столько, сколько нужно для победы Украины;

- усилить работу FATF по борьбе с финансированием терроризма и параллельные усилия МВФ, Всемирного Банка, Европейского Союза и ООН.

23 ноября 2022 г. Европарламент подавляющим большинством принял резолюцию, признаваемую РФ государством спонсором терроризма, где, в частности:



- подчеркивает, что умышленные нападения и зверства, совершенные РФ против гражданского населения Украины, разрушение гражданской инфраструктуры и другие серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права составляют акты террора против украинского населения и военные преступления; в свете изложенного признает РФ государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма;

- призывает ЕС и его государства-члены разработать законодательную базу ЕС для определения государств-спонсоров терроризма и государств, использующих средства терроризма; призывает Совет впоследствии рассмотреть вопрос о добавлении РФ в такой список ЕС государств-спонсоров терроризма; призывает партнеров ЕС принять аналогичные меры;

- призывает ЕС и его государства-члены принять меры по инициированию всесторонней международной изоляции РФ, в том числе по членству РФ в международных организациях и органах, таких как Совет Безопасности ООН;

- призывает Совет ЕС включить группу Вагнера и 141-й специализированный моторизированный полк, также известный как «кадыровцы», а также другие финансируемые РФ вооруженные группы, ополченцев и помощников, как действующих на оккупированных территориях Украины, в список ЕС лиц, групп и организаций, причастных к террористическим актам (список террористов ЕС); призывает все страны прекратить свои отношения с компаниями, аффилированными с группой Вагнера, и выполнять свои обязательства по международному праву, привлекая к ответственности всех виновных в серьезных нарушениях прав человека и нарушениях международного гуманитарного права, совершенных на их территории.



Призывы вышеупомянутых важных международных институтов требуют должного внимания со стороны FATF, созданной с целью защиты целостности финансовой системы и повышения ее прозрачности, что способствует глобальной безопасности. Кроме того, FATF должна продолжать быстро и с решимостью реагировать на новые значительные угрозы, выявленные международным сообществом (пункт 6 Декларации Министров стран-членов FATF от 21 апреля 2022 г.).



Как отмечено в Публичных заявлениях FATF по РФ (обнародованных в марте, апреле, июне и октябре), FATF будет продолжать следить за ситуацией и рассматривать на каждом из своих пленарных заседаний вопросы РФ.



В преддверии следующего пленарного заседания FATF, которое состоится в феврале 2023 г., мы призываем всех членов FATF к консолидации усилий, в т.ч. поиска технических аргументов и материалов, релевантных Мандату FATF, с целью предоставления жесткого, адекватного и справедливого ответа на тот международный террор, который распространяется миром через террористический режим РФ.



Государственная служба финансового мониторинга Украины выражает полную готовность к сотрудничеству в этих целях.



С уважением,

Председатель Госфинмониторинга

Игорь ЧЕРКАСКИЙ