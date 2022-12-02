Публицист Александр Новохатский сообщил, что Украина должна четко объяснить всему миру разницу между украинством и россиянами.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Вопрос в том, что Украина должна предложить видение этой разницы, должна дать понятные ответы на то, что этот конфликт нужно рассматривать как конфликт между природными основами, экзистенциальный конфликт, а не просто конфликт персонализированный», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, разницу между украинством и российским миром необходимо проявлять в документах, которые читают иностранные специалисты, читает весь мир. Александр Новохатский подчеркнул, что должно быть четко обосновано понимание того, что такое Украина, что такое украинство, в чем действительно конфликт с россией и как он должен быть решен.

«Завершением этой войны и формулой мира является обязательное включение проигравшей войну стороны в порядок сожительства после войны с гарантиями их существования в новой системе правил», - заявил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский объяснил, почему все мировые послевоенные структуры не способны сейчас адекватно оценивать ситуацию.

Также Politeka сообщала, что Александр Новохатский объяснил, почему россия выбрала ложный путь: «Должна быть основательность».