Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
«Вопрос в том, что Украина должна предложить видение этой разницы, должна дать понятные ответы на то, что этот конфликт нужно рассматривать как конфликт между природными основами, экзистенциальный конфликт, а не просто конфликт персонализированный», - сообщил Александр Новохатский.
По словам публициста, разницу между украинством и российским миром необходимо проявлять в документах, которые читают иностранные специалисты, читает весь мир. Александр Новохатский подчеркнул, что должно быть четко обосновано понимание того, что такое Украина, что такое украинство, в чем действительно конфликт с россией и как он должен быть решен.
«Завершением этой войны и формулой мира является обязательное включение проигравшей войну стороны в порядок сожительства после войны с гарантиями их существования в новой системе правил», - заявил Александр Новохатский.
Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский объяснил, почему все мировые послевоенные структуры не способны сейчас адекватно оценивать ситуацию.
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Также Politeka сообщала, что Александр Новохатский объяснил, почему россия выбрала ложный путь: «Должна быть основательность».