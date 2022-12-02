Американский военный Гарри Табах сообщил, что раньше ФБР защищало американский народ от власти.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Люди, которые служат в ФБР, - это очень лояльные, очень патриотичные молодые люди, высокообразованные, некоторые даже с очень большим опытом. Они делают свою работу, нелегкую работу. И всегда это была такая организация, которая была неподкупной, некоррумпированной, она защищала народ от власти», - сообщил Гарри Табах.

По словам американского военного, со временем верхушка ФБР коррумпировалась, она стала участвовать в политике и стала инструментом политиков. Как подчеркнул Гарри Табах, со временем ФБР стало так называемой секретной полицией, которая делает всю грязную работу.

«Я считаю, что ФБР расформировывать не надо, но верхушку менять надо, этих старых работников ФБР, которые сидят там уже долго, которые управляют ФБР», - заявил Гарри Табах.

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