Предприниматель Павел Себастьянович сообщил, что предприятие не должно отчитываться перед государством.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Получается, что снижается налоговое давление, но все равно налоговым агентом остается предприниматель. И я думаю, это основный баг как украинской налоговой системы, так и большинства систем мира, европейских систем, которые привязывают весь сбор налогов к предпринимателю», - сообщил Павел Себастьянович.
По словам предпринимателя, поскольку предприниматель является налоговым агентом, то все внимание контролирующих органов приковано к нему. Как подчеркнул Павел Себастьянович, необходимо в государстве ввести такую систему, чтобы предприниматель перестал быть налоговым агентом.
«Банк спокойно может быть налоговым агентом. И я считаю, что это хорошая система, несмотря на то, что есть возражения, что предприниматель платил всегда в конце отчетного периода, но это связано с отчетностью. А я считаю, что никакой отчетности у предприятия перед государством не должно быть», - заявил Павел Себастьянович.
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