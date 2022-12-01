Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

В ноябре вступили в силу еще три специальные методики, разработанные при участии специалистов ДЭИ и утвержденные Минсреди, среди них:

- методика определения размеров возмещения ущерба, причиненного государству вследствие самовольного пользования недрами, вступила в силу 3 ноября 2022 года;

- методика определения вреда и ущерба, причиненного лесному фонду вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации, вступила в силу 3 ноября 2022 года;

- Методика определения ущерба, причиненного окружающей среде в пределах территориального моря, исключительной морской (экономической) зоны и внутренних морских вод Украины в Азовском и Черном морях, вступила в силу 11 ноября 2022 года. В частности, с помощью данной методики будут рассчитывать ущерб окружающей среде от загрязнения или засорения морских вод от судов, кораблей и других плавучих средств, в том числе военных. Также будут определять общий размер ущерба в денежном эквиваленте, а именно в долларах США.

Напомним, что на счету Госэкоинспекции уже шесть специально разработанных методик расчета ущерба, нанесенного оккупантами окружающей среде Украины с начала полномасштабного вторжения.