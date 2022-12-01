Лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко объяснил, что лукашенко на самом деле не хочет втягиваться в войну против Украины, поскольку тогда он будет сидеть в Гааге рядом с путиным.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Чем крепче путин берет за горло лукашенко, тем серьезнее у него истерика. Вот это заявление, что он стал, условно говоря, пресс-секретарем путина, как раз из-за нежелания прямо вступать в войну», - утверждает Николай Томенко.

То есть, констатирует он, лукашенко прекрасно понимает, что в случае непосредственного участия белорусов в войне на скамье подсудимых в Гааге он будет сидеть рядом с Путиным. Следовательно, констатирует гость программы, лукашенко маневрирует.

В то же время эксперт отмечает, что, очевидно, были какие-то серьезные аргументы и попытки принять решение, которое вовлекло бы в войну против Украины беларусь не только как территорию, но и ее Вооруженные силы. По его мнению, заявления лукашенко в пользу путина о том, что нам нужно сдаваться, как раз и говорят о его нежелании воевать.

«Чем сильнее давят на него, тем сильнее он ищет аргументы, как это остановить, условно говоря, в пользу путина, чтобы самому не стать подсудимым, террористом №1. Потому что тогда террорист №1 в профиле анфас: с одной стороны путин, с другой – лукашенко, разницы нет», – подчеркивает Николай Томенко.

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