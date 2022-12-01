Политолог Вадим Карасев рассказал, что США и НАТО не хотят расширения российско-украинской войны, а потому хотят, чтобы вопрос освобождения Крыма был решен дипломатическим путем.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Комментируя заявление президента Украины о невоенных методах возвращения Крыма, гость программы отмечает, что об этом, а частности, говорили наши западные партнеры и прежде всего американцы. Как он рассказывает, всем понятно, что наступление надо продолжать и оно будет продолжаться, но о быстром освобождении Крыма военным путем речь идет вряд ли.

«Марк Милли говорил, что у этого освобождения будет очень большая цена и человеческих, и военных ресурсов в широком смысле этого слова, оно того не стоит. Во-вторых, Крым для россии – скреп, крымский консенсус, Владимир Таврический и прочее. Поэтому это только будет работать на эскалацию войны и риски Третьей мировой, чего американцы не хотят», - объясняет Вадим Карасев.

Попутно он напоминает об инциденте с ракетой на территории Польши, который наглядно продемонстрировал нежелание НАТО вовлекаться в российско-украинскую войну и эскалировать ее до масштабов Третьей мировой.

«У них же формула: не дать победить россии, не дать проиграть Украине, войну не расширять. Поэтому в рамках этой формулы Украина может выйти на границы 24 февраля, а дальше – переговоры», - отмечает Вадим Карасев.

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