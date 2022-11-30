Автогражданка – это обязательное страхование автогражданской ответственности, что сразу напоминает об обязательности наличия полиса закрепленной законом. Согласно ему, отсутствие полиса карается штрафом, который в настоящее время колеблется от 25 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (НМДГ) или 425-850 грн.

Поскольку этот вид страхования является социальным и его основная цель помочь материально людям, пострадавшим в ДТП по чей-то вине, народные депутаты решили значительно сократить тех, кто не особо спешит выполнять закон и иметь полис автогражданки, путем значительного увеличения штрафов за его отсутствие.

Если страховки у вас сегодня нет, то понятно, что это два варианта: она вообще не оформлялась или является просроченной, то не зависимо от срока – штраф 850 грн. Кстати помните, что бесполезно доказывать полиции, что полис вы просто забыли.

Полицейский, зайдя в базу данным Моторного бюро и введя регистрационный номер транспортного средства сразу увидит всю историю наличия "автогражданки".

Какой будет штраф при отсутствии полиса ОСАГО при ДТП

С этой целью в парламенте был зарегистрирован законопроект, которым предусматривается, что отсутствие полиса, выявленное соответствующими подразделениями Национальной полиции при оформлении материалов ДТП, влечет наложение штрафа в размере 500 НМДГ или 8500 грн.

Какой будет штраф при отсутствии полиса ОСАГО при проверке документов

И это еще не все. Народные избранники также предлагают увеличить размер штрафа за отсутствие полиса, выявленное при проверке документов. Если ранее, столкнувшись с этим в первый раз можно было прослушать от полиции правильные слова о необходимости автогражданки, то сейчас сразу придется заплатить штраф в размере 20 НМГД или 340 грн. За выявленное второе нарушение уже 50 НМДГ или 850 грн., ну, а за третье и последующее отсутствие полиса уже по 1700 грн. или 100 НМДГ.

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