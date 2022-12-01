Политический философ Святослав Вышинский рассказал, что «русский мир» в своей сути имеет только шовинистскую идею расширения русского языка, русской национальной идеи и пространства пребывания русских.
Об этом он рассказал в программе «Культ личности».
Как объясняет гость программы, сегодняшний «русский мир» - это его возрождение в 1950-60 годы. По его словам, поскольку его возникновение было неизбежно, если все народы Советского Союза тогда начинали вновь в диссидентских движениях искать свои корни, особенности своей национальной культуры, то, естественно, в россии этот процесс тоже должен был происходить.
«Самой национальной идеи в российской историографии как таковой не существовало, эта идея всегда была имперской идеей. Поэтому каждый раз, когда русские пытались переизобрести свою национальную идентичность, оно должно было, во-первых, обосновать существование россии в ее исторических границах и по возможности включение как можно большего количества бывших или на тот момент существующих советских республик, и превращение в часть россии», - рассказывает Святослав Вышинский.
То есть, добавляет он, речь идет о том, чтобы не принимать эти республики такими, какие они есть, не любить их как своих ближних, не понимать, не разговаривать, не вести диалог, а именно превратить их в русских. Именно поэтому, констатирует философ, россия ставит под сомнение существование государства беларусь. В то же время для украинцев, добавляет он, такой проблемы не существует, ведь белорусы должны иметь свое государство.
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«русский национализм, исходя из того, что он всегда был построен на имперском основании таким некоторым противоречивым макабрическим образом, - это идея национализма, но не модерного толка. Эта идея фактически шовинистическая, поскольку подводит к тому что все народы, которые окружают Русь, должны разговаривать на русском и в общем-то постепенно превращаться в русских. То есть это идея бесконечного расширения русского этнического и национального пространства, которое и понимается ими под империей», - подчеркивает Святослав Вышинский.
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