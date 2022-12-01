Политический философ Святослав Вышинский рассказал, что «русский мир» в своей сути имеет только шовинистскую идею расширения русского языка, русской национальной идеи и пространства пребывания русских.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

Как объясняет гость программы, сегодняшний «русский мир» - это его возрождение в 1950-60 годы. По его словам, поскольку его возникновение было неизбежно, если все народы Советского Союза тогда начинали вновь в диссидентских движениях искать свои корни, особенности своей национальной культуры, то, естественно, в россии этот процесс тоже должен был происходить.

«Самой национальной идеи в российской историографии как таковой не существовало, эта идея всегда была имперской идеей. Поэтому каждый раз, когда русские пытались переизобрести свою национальную идентичность, оно должно было, во-первых, обосновать существование россии в ее исторических границах и по возможности включение как можно большего количества бывших или на тот момент существующих советских республик, и превращение в часть россии», - рассказывает Святослав Вышинский.

То есть, добавляет он, речь идет о том, чтобы не принимать эти республики такими, какие они есть, не любить их как своих ближних, не понимать, не разговаривать, не вести диалог, а именно превратить их в русских. Именно поэтому, констатирует философ, россия ставит под сомнение существование государства беларусь. В то же время для украинцев, добавляет он, такой проблемы не существует, ведь белорусы должны иметь свое государство.

«русский национализм, исходя из того, что он всегда был построен на имперском основании таким некоторым противоречивым макабрическим образом, - это идея национализма, но не модерного толка. Эта идея фактически шовинистическая, поскольку подводит к тому что все народы, которые окружают Русь, должны разговаривать на русском и в общем-то постепенно превращаться в русских. То есть это идея бесконечного расширения русского этнического и национального пространства, которое и понимается ими под империей», - подчеркивает Святослав Вышинский.

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