В Украине состоится масштабный марафон «Платок для защитника», а также пройдет сбор денег на «обогрев» для военных Вооруженных Сил Украины.

Уже как четвертый год женщины со всего мира объединяются, чтобы отпраздновать Всемирный День Украинского Платка (ДУП). Тем не менее, в этом году праздник возрождения величия тереновой Хустки имеет новое значение в сакральном плане – теперь это и оберег для всех, кто служит в ВСУ.

«Платок является неотъемлемой частью украинского культурного наследия. Испокон веков на украинских землях она была не просто обязательным головным убором для замужних женщин, но и особым сакральным предметом, реликвией, которая передавалась из поколения в поколение и оберега от беды», - отмечает инициатор Дня Украинской Хустки Людмила Станиславенко.

В то же время организаторы преследуют цель позаботиться об украинских военных и собрать средства на ВСУ, именно поэтому инициатор проекта и начала всемирный марафон «Платок для защитника». Все желающие могут присоединиться к сбору денег на «обогрев» для наших военных. Тем временем женщины со всего мира выкладывают в соцсетях видео и поздравления бойцам ВСУ с Платками. Все благотворители, которые смогут перечислить сумму более 2 тысяч гривен, войдут в эту историю, поскольку их имя навсегда останется на флаге этого праздника 7 декабря во время флешмоба.

Как сообщала Politeka, Табах объяснил, почему США создали ленд-лиз для Украины.

Также Politeka писала о том, что Вышинский рассказал, почему для мужчин нужно сейчас открыть границу.

https://www.facebook.com/groups/ukrainskahystka





