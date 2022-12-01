Эксперт-ракетчик Александр Кочетков сообщил, что конструкция той системы, которую предложила компания Boeing, очень незаметная.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Фирма Boeing обратилась к Пентагону с предложением сделать некий гибрид. У них в большем количестве произведены крылатые бомбы GBU-39. Бомбу сбрасывают с самолета, она идет точно по координатам и попадает с точностью плюс-минус три метра. Так вот эту бомбу предлагают соединить с реактивным двигателем М26», - сообщил Александр Кочетков.

По словам эксперта, это тот самый двигатель, который выводит ракеты HIMARS и отправляет их в полет. Этих двигателей тоже достаточно много. Как отметил Александр Кочетков, если все это соединить и создать этот гибрид, то стрелять можно будет с тех же HIMARS, которые уже освоены нашими бойцами.

«Лететь это счастье (ракета – Ред.) будет не на 80 километров, как HIMARS, а на 150 километров. А если сбрасывать с самолета, на 300 километров полетит. При этом сама конструкция маленькая и незаметная», - заявил Александр Кочетков.

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