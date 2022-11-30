Публицист Александр Новохатский сообщил, что нужно сделать все возможное, чтобы эту войну не оставить потомкам.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Украинство является фактом, украинство является свершившимся фактом. Разница между украинским миром и российским миром очевидна для всех думающих. Но если я, например, не имею собственной совести, я не имею собственного детектора разобраться, насколько та информация, которую мне представляют, адекватна, я обязательно сделаю ложные шаги. Так и происходит на сегодняшний день с россией», – сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, нужно сделать все для того, чтобы не оставить нашим потомкам эту войну, чтобы они не воевали снова с российским миром, с теми, кто сознательно отказался от человечности и воли. Именно поэтому, как отметил Александр Новохатский, нужно сейчас собирать всю свою волю, интеллектуальную мощь и давать отпор.

«Так я отношусь для себя к этой войне. Здесь должна быть основательность, должно быть осознание разницы, осознание причин войны», - добавил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, Столтенберг обнадежил украинцев перспективой вступления в НАТО: «Основное внимание сосредоточено...».

Также Politeka сообщала, что НАТО усиливает оборону в ответ на агрессию рф в Украине: «Мы сделаем все необходимое».