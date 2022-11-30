Политолог Руслан Бизяев рассказал, есть ли у ФБС план физически ликвидировать лукашенко, чтобы еще больше затянуть беларусь в войну против Украины.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«План очень, конечно, хитрый, но я бы его не рекомендовал курить по одной простой причине. Давайте смоделируем ситуацию: начинается хаос в беларуси, кроме юго-западного направления у россии еще появляется западное направление. беларусь в хаосе, в беларуси российский контингент, альтернативы у лукашенко на сейчас нет. лукашенко – это не фамилия, лукашенко – это концепция, лукашенко – это элиты», - рассуждает Руслан Бизяев.

В то же время он отмечает, что на Петербургском всемирном экономическом форуме между лукашенко и путиным произошел очень жесткий разговор. По словам эксперта, лукашенко пытается балансировать между тем, что он понимает, куда все это катится в Украине, и тем, что беларусь остается, к сожалению, теоретическим плацдармом вторжения в Украину.

Кроме того, добавляет он, белорусская армия воевать не хочет, но там есть российский контингент, а тайна войны – в коммуникациях и снабжениях, выход к которым есть из Полесья. В этом смысле с военной точки зрения, констатирует эксперт, понятно, что такое беларусь.

«А вот сделать так, чтобы александр григорьевич лукашенко шел в русле российской политики… Вы же знаете, александр григорьевич же всегда многовекторный, он пытается балансировать, но получается у него в данном случае со временем все хуже и хуже не потому, что он хороший или плохой, а потому, что кардинально поменялась ситуация в мире. Зависимость белорусской экономики от россии оказалась выше, чем зависимость белорусской экономики от Европы», - заключает Руслан Бизяев.

Как сообщала Politeka, Столтенберг обнадежил украинцев перспективой вступления в НАТО.

Также Politeka писала о том, что польский военный эксперт озвучил три возможных сценария развития войны в Украине зимой.