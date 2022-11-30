Американский военный Гарри Табах сообщил, что украинской армии необходима поддержка стран всего мира.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Можно много чего сделать, сценарий, как вести дальше боевые действия, тоже есть. Я уверен, что Генштаб Украины не думает ни о чем другом, кроме того, как продолжать вести боевые действия. Но опять же, от военных зависит не все. Героизм – это, конечно, прекрасно, но очень много героических народов погибло», - сообщил Гарри Табах.

По словам американского военного, много героических народов на протяжении всей истории исчезало, потому что у них не было правильных инструментов, потому что у них не было правильного лидера. Как подчеркнул Гарри Табах, у этих народов не было надежных союзников, они купились на вранье и взятки, и поэтому исчезли.

«Таких примеров очень много в истории. Поэтому необходима украинской армии поддержка всего мира, необходимы украинской армии правильные инструменты», - заявил Гарри Табах.

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