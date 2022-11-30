Политический философ Святослав Вышинский рассказал, что идеология «русского мира» - это попытка оправдать политическую, технологическую отсталость россии, ее установку на изоляцию от мира.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Это идеология особенности русской цивилизации, это особенности «святой Руси», под которой подразумевается конкретно российская империя, особенности пути русского православия, которое противопоставляется всем другим религиям мира (протестантизму, буддизму, католицизму, «загнивающему Западу», атеизму и прочему), и также вера в то, что русский народ - это народ-богоносец», - рассказывает Святослав Вышинский.

Также он отмечает, что в нынешней россии в 17-18 веках практически не состоялся модерн, не было протестантизма, Реформации, соответственно, не пришел капитализм и не пришли все те социально-политические и социально-экономические трансформации, что произошли в то время в Европе и привели к созданию западной цивилизации. То есть, констатирует он, россия оставалась на периферии.

И со временем, продолжает философ, это переросло в нелогичную, полуизотерическую, полумистическую концепцию москва-третий Рим, святая Русь, народ-богоносец и царь-самодержец. И эта идея, констатирует он, поднимается на флаг современной российской интеллигенции. Как объясняет гость программы, это попытка оправдать политическую, технологическую отсталость россии, ее установку на изоляцию от мира, на постоянное противостояние мира.

«Почему это не работает? Если вы делаете ставку на консервацию прошлого, вы никогда не сможете выиграть гонку ни вооружений, и экономик, ни создать какую-то притягательную культурную концепцию, которая будет понятна кому-либо, кроме вас. Потому что, если вы выгружаете на знамя идею святой Руси, то понятно, что вы таким образом искусственно зауживаете пространство идеологической дискуссии какими-то узкими однонациональными рамками, которые понятны только русскому народу», - заключает Святослав Вышинский.

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