Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что метафорические сны помогают людям, у которых есть проблемы.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Сны бывают всего двух видов. Первый – это сны по материалам минувшего дня, по материалам прошедших событий. Сон по материалам прошедших событий – это когда у вас совсем уже не было в течении дня времени ни на что. Особенно это бывает, когда, например, одну ночь мало поспал, и ты все время что-то делаешь», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, во время таких снов мозг всего лишь прокручивает произошедшие на протяжении дня события. По словам Михаила Шейтельмана, второй вид снов – это метафорические, и они самые важные, поскольку помогают человеку в ситуациях, когда есть серьезная проблема.

«То есть, например, когда вас кто-то обманывает, или же вы приняли давно какое-то решение, но не решились его сами себе высказать, или же вас раздражает какой-то человек на работе, а вы этого не понимаете. И тогда вам снится метафорический сон, он медленный очень, действие тянется, оно может повторяться по кругу», - рассказал Михаил Шейтельман.

Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский сообщил, почему люди чувствуют тоску по своей родине.

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