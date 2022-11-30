Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.







Здесь руководители Верховной Рады по провластной партии-коалиции, которые еще несколько лет назад издевались над действующей Конституцией и планировали внести 465 изменений в ее 161 статью, разъяснили, что Конституция Украины запрещает лишать мандатов НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ-слуг Путина из запретов?

Мол за более чем 9 месяцев полномасштабной войны российской орды убийц, насильников и мародеров террористического режима военного преступника Путина и через 76 дней после окончательного запрета ОПЗЖ, как антиукраинской партии ПРЕДСТАВНИКОВ-КОЛАБОРАНТОВ, у депутатов ПРАВДЕНИЙ -Путина. А для усиления своей научной правоты академик Академии правовых наук Стефанчук приводит целую 81 статью Основного Закона, изучаемую всеми студентами-первокурсниками в рамках курса "Конституционное право Украины".

В очередной раз объясню, что Конституция нашего Государства не мешает очищению высшего законодательного органа от коллаборантов. Теперь популярно о том, как нужно действовать для досрочного прекращения полномочий народного депутата: - согласно п.2 статьи 81 в случае "вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него".

Неужели власти не могли привлечь к ответственности тех депутатов, которые согласно статье 111-1 Уголовного кодекса действовали как коллаборанты-предатели "публично отрицая осуществление вооруженной агрессии против Украины"; – согласно п.3 статьи 81 в случае "признания судом …безвестно отсутствующим".

Для использования этой нормы достаточно было сначала внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс, который определяет условием для признания физического лица безвестно отсутствующим срок один год. Справедливо было бы для народных депутатов и должностных лиц в условиях военного положения зафиксировать срок 6 месяцев. Тогда, по меньшей мере, 10 депутатов, бежавших за границу накануне 24 февраля, и уже более 9 месяцев "безвестно отсутствуют", уже давно потеряли бы свой депутатский иммунитет. - согласно п.4 статьи в случае "прекращения его гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины". Эта конституционная норма дает все возможности наконец-то внести изменения в Закон о гражданстве Украины относительно возможности "прекращения гражданства народных депутатов и должностных лиц, имеющих гражданство других стран" или есть "



Как видим, Конституция не виновата, что руководители ВР и властная команда, прикрываясь Основным Законом, согласовали бизнес-прагматический договорняк с депутатами из партии Медведчука-Путина. Между прочим, опасения, что вместо депутатов-списочников из ОПЗЖ, зайдут другие депутаты тщетны. Для этого достаточно уточнить нормы Избирательного кодекса, согласно которым список кандидатов в депутаты от ЗАПРЕЩЕННОЙ в судебном порядке партии признается недействительным.

Подытоживая, напомню народную политическую мудрость: очистить ВР от депутатов-предателей просто – было бы желание!

