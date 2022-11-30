Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о невозможности переговоров с премьер-министром Армении Пашиняном в случае, если в дипломатической встрече примет участие президент Франции, Эманюэль Макрон, сообщают Подробности в рамках единого телемарафона.

Встреча должна была быть посвящена возможностям урегулирования конфликта в Карабахе. Она была назначена на 7 декабря в Брюсселе, однако ей помешала откровенно пророссийская позиция французских и армянских политиков.

Такая позиция президента Азербайджана вполне понятна, учитывая, что в последнее время попавшие под влияние пророссийской армянской диаспоры французские политики активно разогревают информационную кампанию против Азербайджана в Карабахе. Сенат Франции даже принял резолюцию с призывом осудить Азербайджан за якобы агрессию, хотя по уставу ООН Баку только пытается восстановить собственную территориальную целостность. Кроме того, в резолюции говорится о нефтяном и газовом эмбарго для Азербайджана и России. Мол, обе страны – агрессоры.

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний объясняет, что сравнение противостояния Армении и Азербайджана до войны в Украине неуместно и невозможно.

«Франция пытается играть свою роль на Кавказе, потому что понимает, что ее оттуда вытесняет Турция и англосаксы. Поэтому она делает столь странные заявления. Никаких аналогий с российско-украинской войной быть не может, в 1988-89 годах Армения фактически оккупировала Карабах и шесть районов Азербайджана. И сейчас Азербайджан возвращает то, что принадлежит им по праву и по уставу ООН в том числе», - отмечает Загородний.

По мнению эксперта, единственным агрессором в Карабахе является Армения: «Когда французские сенаторы начинают делать такие странные заявления, тем более накладывать энергетическое эмбарго, возникает вопрос: за что? За то, что страна вернула свои территории? Достаточно лицемерна позиция французских политиков».

Загородний также напомнил, что подобное искажение реальности имело место и в отношении Украины. Речь идет и о «Плане Драги», и об усилиях президента Франции Эманюэла Макрона «сохранить лицо Путину».

«Я всегда ожидаю какой-то подлости от европейских стран. К примеру, они могут прекратить военную помощь Украине. И это может произойти, как только Украина пойдет на переговоры», - уверен эксперт.

По его мнению, европейские лидеры будут использовать переговоры в качестве повода прекратить военную помощь для того, чтобы якобы «дать шанс миру». Эксперт напомнил, что подобная политика уже имела место.

«В 2014 году по настоянию европейских политиков было введено эмбарго на поставку в Украину оружия и товаров двойного назначения, которое в свое время поддерживал господин Обама, и это эмбарго держалось фактически два года», - отмечает Загородний.