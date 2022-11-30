Об этом он рассказал на своем канале.

«С чего же это все началось? А началось, я считаю, с Будапештского меморандума. Многие говорят, что там было написано, что гарантируется неприкосновенность украинских границ. Но нет, этого не было. Там нет слова гарантия. Если у вас сломался холодильник, вам дадут новый, заменят. Это гарантия. Но если у вас отняли Крым, вас гарантировать не могут, что заменят другим Крымом», - сообщил Гарри Табах.

По словам американского военного, в Будапештском меморандуме не было слова «гарантия», но там было слово «завереность». То есть, страны, которые подписали этот меморандум, заверяли, что не будут нападать друг на друга. И там, как подчеркнул Гарри Табах, нет ни слова о том, что страны обязуются друг друга защищать.

«Но там написано другое, там написано, что, если на вас нападут и нарушат ваши границы, то мы (страны – Ред.) сделаем все, чтобы этого врага выгнать. Теперь мы обязаны сделать все возможное, чтобы вам помочь выиграть эту войну. И вот поэтому был создан ленд-лиз», - заявил Гарри Табах.

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