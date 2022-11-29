Политолог Руслан Бизяев рассказал, что после принятия резолюции о признании рф страной-спонсором терроризма Украине должны были передать все российские активы, но против этого выступают США.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

По мнению политолога, признание российской федерации страной-спонсором терроризма образует интересный геополитический аспект на международной арене. Теперь же, отмечает он, предстоит провести полную конфискацию российских активов и передать их в собственность Украины. По словам эксперта, в принципе, Европа уже почти готова это все сделать, но здесь есть проблема.

«Против этого выступают Соединенные Штаты Америки. Министр финансов Соединенных Штатов Америки Дженет Йеллен заявила, что это невозможно ни с юридической, ни с какой-либо другой точки зрения, это не ко времени, как сказали бы у нас. И здесь речь даже не о международном праве, на него в большей степени сейчас всем плевать. И здесь речь даже не о морали. Какая мораль в современной геополитике? Здесь о другом. Здесь о выгодах», - объясняет Руслан Бизяев.

Как он отмечает, сумму российских активов, замороженных на Западе, оценивают в сумму от 100 до 300 миллиардов долларов. Но на фоне того, что последние 5 лет делали США и ЕС, подчеркивает эксперт, это не слишком убедительно. По его словам, только за последние 5 лет Соединенные Штаты Америки напечатали 12 триллионов долларов, а Европейский Союз – 5 триллионов долларов. Сейчас же, констатирует политолог, это фактически ничем не подкрепленные бумажки, их еще нужно чем-то наполнить, поэтому эта сумма не влияет на ситуацию.

«Это политическое решение, которое ставит Европу на растяжку. Потому что Соединенные Штаты Америки так показывают, что в них можно инвестировать, в них можно вкладывать, как быстро побежали европейские производители в США, какой скрежет зубов стоит в Брюсселе, Париже и Берлине. Европейцы очень недовольны именно таким поворотом событий», - заключает Руслан Бизяев.

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