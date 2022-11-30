Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что сегодня мир полностью поглотила коррупция из-за нефти и это видно и по чемпионату мира по футболу в Катаре, и по российско-украинской войне.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, «главным» событием недели является, конечно же, чемпионат мира по футболу. По его словам, вообще-то на чемпионат мира 2018 года претендовала Англия, а 2022 года – Австралия, эти страны считались фаворитами. Тем не менее, продолжает политтехнолог, один чемпионат отдали холодной россии без готовых стадионов, другой – жаркому Катару, который также не имел стадионов, еще и необходимого количества зрителей. По его словам, все это – символ того, в какую коррупцию ввалился наш мир из-за нефти, ведь Катар богат только этим.

«Это всего лишь вершина коррупционного нефтяного айсберга. А наша война с россией – это война с такой же нефтяной империей, которая купила все это вооружение, купила все эти ракеты, которыми она по нам стреляет на эту нефть, которая смогла построить все эти танки и другое оружие, купила многих солдат и платит солдатам нефтедолларами», - констатирует Михаил Шейтельман.

А в то время, как россия платит нефтедолларами за войну, добавляет он, Катар платит ними за чемпионат мира, в частности, зрителям за присутствие на матчах, ведь даже их пришлось купить, чтобы заполнить стадионы. Так что, заключает эксперт, и чемпионаты мира по футболу, и войны устраиваются на нефтедоллары.

«А Украина свою победу вынуждена добывать кровью, а не деньгами. Чувствуете разницу? А кровь как бы не ценится на мировом рынке. Сколько за баррель стоит украинская кровь? И с каким счетом Украина должна победить россию, чтобы была признана победителем в этой войне?», - спрашивает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Дехтяр заявил, что по возвращении ОРДЛО жителей этих территорий следует лишить права занимать ключевые должности в госучреждениях.

Также Politeka писала о том, что Новохатский объяснил, почему все мировые послевоенные структуры не способны сейчас адекватно оценивать ситуацию.