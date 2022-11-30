Военный Святослав Дубина сообщил, что украинские военные дома, на своей земле, поэтому и получают помощь от местного населения.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«У нас есть позиции, есть блиндажи с буржуйками. Конечно, это не хоромы, но есть теплое помещение с буржуйкой, с лежаками для отдыха. У нас есть специальное подразделение, которое занимается обеспечением вооружения, обеспечением питания, обеспечением одежды, то есть обустройством быта», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, также есть возможность с позиции выезжать, чтобы помыться, постирать вещи, переодеться. Как подчеркнул Святослав Дубина, украинские военные дома, на своей территории, поэтому им помогает население. Часто люди предлагают свою помощь, дают военным домашнюю еду.

«У нас нет проблем с питанием. Вот я вижу видео этих «чмобиков», они там буквально недавно забросили взвод 30 человек, дали одну лопату и сказали окапываться, а руководство уехало. Ни питания, ничего у них не было. Поэтому и статистика смертности довольно высокая», - заявил Святослав Дубина.

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