Публицист и философ Святослав Вышинский сообщил, что многие мужчины из-за проблем в энергосистеме не способны сейчас зарабатывать в Украине.

Об этом он рассказал на своем канале.

«В украинском обществе все чаще подымается вопрос о необходимости открыть границы для украинских мужчин для их беспрепятственного выезда в ЕС. В частности, неделю назад генеральный директор энергетической компании «ДТЭК» призвал украинцев к массовой эмиграции в Европу для того, чтобы снизить нагрузку на энергетическую систему Украины», - сообщил Святослав Вышинский.

По словам публициста, этот призыв вызвал в обществе очень иронические замечания, поскольку границы для половины украинского населения остаются закрытыми из-за военного положения и указов правительства. Как подчеркнул Святослав Вышинский, из-за этого украинское население оказывается будто бы «в мешке».

«Потому что, с одной стороны, по энергетической системе регулярно, почти каждую неделю наносятся ракетные удары. С другой стороны, в виду обрушения энергетической системы теряет деньги бизнес, многие люди теряют работу. И в этом положении все больше мужчин оказываются в ситуации, когда они не способны зарабатывать», - заявил публицист.

Как писала ранее Politeka, философ Святослав Вышинский сообщил, почему студентов не выпускают за границу: «Зачем эти ограничения?».

Также Politeka сообщала, что философ Святослав Вышинский рассказал, кому надо разрешить выезжать за границу.





