В период с 18 по 24 ноября 2022 территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины составлено 122 протокола об административных правонарушениях и проведено 42 мероприятия контроля.Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Кроме того, сумма претензий и исков, предъявленных для уплаты нарушителям на прошлой неделе, составляет более 1,75 млн гривен.

В частности, Инспекцией в Винницкой области гражданину за незаконный отлов водных живых биоресурсов на реке Южный Буг в пределах Ладыжинского водохранилища возле села Зянковцы Тульчинского района, предъявлена ​​претензия на общую сумму более 980 тысяч гривен.