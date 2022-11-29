Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что заставить белорусов идти в Украину воевать не сможет даже новая марионетка у власти.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Я абсолютно верю, что есть разработанный сценарий по уничтожению и лишению власти лукашенко. Но я не верю, что этот сценарий может быть применен. Допустим, лукашенко каким-то образом устранит его ближайшее окружение, или сымитируют какое-то там покушение, или заставят уйти. А дальше что?» - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, 2020 год показал, что белорусы не такие послушные, и с ними нельзя поступить так же, как с россиянами. Как подчеркнул Борис Тизенгаузен, можно поменять марионетку, но это не значит, что новая марионетка сможет заставить белорусов идти в Украину убивать.

«Как раз наоборот, смена власти – это всегда турбулентные процессы, это всегда протестные настроения. Да и смена власти через выборы должна осуществляться», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, пришел пешком: мрачного лукашенко засняли у гроба близкого соратника, которого могли отравить.

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