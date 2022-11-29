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Чи є в українського бізнесу і армії достатньо часу, щоб чекати завершення документальних перевірок відшкодування ПДВ?

23 листопада СБУ за погодженням заступника Генпрокурора Олексія Симоненка провели обшук та вилучили документи у приміщенні Державної податкової служби. Про це повідомляється у телеграм-каналі «Украина сейчас».