Об этом пишет сайт Лента.
Публікуємо матеріал без коментарів та ремарок. Редакція не несе відповідальності та не перевіряє дані, надані та опубліковані сторонніми інформаційними ресурсами. Далі текст державною мовою.
Чи є в українського бізнесу і армії достатньо часу, щоб чекати завершення документальних перевірок відшкодування ПДВ?
23 листопада СБУ за погодженням заступника Генпрокурора Олексія Симоненка провели обшук та вилучили документи у приміщенні Державної податкової служби. Про це повідомляється у телеграм-каналі «Украина сейчас».
Обшук проводився у рамках кримінальної справи про нібито незаконне відшкодування ПДВ понад двомстам підприємствам за період 2020-22 років. При цьому під прицілом силовиків опинилися стратегічні підприємства, що сплачують мільярди гривень податків щороку. Окрім інших, це ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», ПАТ «Запоріжсталь», АТ «ПІВДГЗК», ПРАТ «ЦГЗК», ТОВ СП «Нібулон», ДП «Антонов», ПАТ «Інтерпайп НТЗ», ТОВ «Карпатигаз», ТОВ «Кернел-трейд», ПРАТ «МХП», ТОВ «Карпатнафтохім», ТОВ «Буковель», АК «Українські вертольоти», ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика».
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Масштабное ДТП произошло на Ровенщине, много погибших: кадры с места трагедии
Контрнаступление ВСУ: названы возможные сроки, когда ждать хороших новостей из Запорожчины
Победила рак: подопечная Дана Балана из "Голос країни" Оксана Муха показала новую себя
"Не смогут удержать": появились признаки подготовки оккупантов к новому бегству, откуда на этот раз
Загалом, у кримінальній справі фігурують 204 підприємства, 43 з яких належать до великих платників податків. Попри важкі економічні умови, пов’язані із війною, ці 43 підприємства сплатили до державного та місцевих бюджетів 16,4 млрд грн.
Окрім цього, вони забезпечують роботою десятки тисяч людей. Зокрема, ПАТ «Запоріжсталь» налічує 10,2 тис. робочих місць, ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» – 19,1 тис., ТОВ СП «Нібулон» – 1,5 тис.
Цікаво, що, згідно повідомлення, претензії силовиків стосуються не самого факту отримання підприємствами відшкодування ПДВ, а того, що рішення про це приймалося на підставі не документальних, а камеральних перевірок. Іншими словами, «неправомірна вигода» полягає не у поверненні підприємствам коштів, а у швидкості, з якою це повернення відбулося.
Як відомо,у травні Верховна Рада проголосувала за те, щоб відновити відшкодування ПДВ навіть в умовах війни. До речі, сьогоднішній Генпрокурор Андрій Костін тоді теж проголосував за це рішення.
Однак з огляду на останні дії прокуратури та СБУ, Олексій Симоненко та Анатолій Сандурський (заступник голови СБУ, який, за інформацією редакції, керував обшуками з боку свого відомства) працюють всупереч цьому рішенню.
Адже очевидно, що після згаданих звинувачень ДПС тепер всі заявки про відшкодування буде спрямовувати в документальні перевірки, фактично блокуючи бізнес.
А чи є в українського бізнесу і армії достатньо часу аби чекати завершення документальних перевірок відшкодування ПДВ?