Подполковник ВСУ Григорий Дехтяр рассказал, что россияне даже не уносят тела своих погибших с поля боя и не соблюдают международное гуманитарное право.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«У них вообще нет никакого соблюдения норм международного гуманитарного права. Как только видят красные кресты, они сразу начинают стрелять по медицине. Они тела своих погибших не забирают, они просто перешагнули и пошли дальше», - рассказывает Григорий Дехтяр.

В то же время, украинская сторона, отмечает гость программы, всегда забирает тела погибших воинов, передает их медицинским пунктам, а те уже дальше. Как он вспоминает, в 2014-2015 году офицеров чуть не привлекали к ответственности за то, что они не известили кого-либо или не доложили о теле, а это нужно делать всегда.

«Мы всегда эвакуируем эти тела. Мы постоянно пытаемся унести тела погибших. Иногда приходится проводить какую-нибудь операцию, чтобы забрать. Ну а они (ред. – россияне)… И, опять же, мне кажется, что количество их погибших больше», - отмечает Григорий Дехтяр.

В то же время он считает, что не стоит привязываться к конкретным цифрам и соотношениям, поскольку сейчас ВСУ перехватили инициативу и могут ее навязывать оккупантам. По мнению военного, сегодня мы не должны давать противнику возможность подготовиться к ведению обороны и восстановить силы.

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