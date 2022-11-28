Об этом пишет Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, специально для Информационный навигатор.

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Одной из основных задач российских спецслужб в Украине, как до вторжения в 2014 году, так и после, была задача интеграции своих агентов влияния, целью которых было бы распространение нарративов в украинской информационной среде и не только. Агенты должны были отвечать определённым качествам, а именно, располагать к себе, не вызывать агрессии, становится лидерами общественного мнения, источниками информации которой доверяют.

К сожалению таких персонажей, было интегрировано довольно много, от журналистов до аналитиков, политологов до общественных деятелей. И этот процесс продолжается, но уже под несколько иным ракурсом и с несколько иными персонажами.

Буквально на прошлой неделе я публиковал статью-расследование о деятельности польской лже-принцессы Анжелики Ярославской, которую можно было бы отнести к категории банальных мошенниц. Можно было бы, если бы её действия не координировали представители российских спецслужб, о чём я подробно описал в материале «Мошенники на крови: Польская лже-принцесса, ряженный генерал и российские спецслужбы».

И, что называется не прошло и полгода, а мне поступила информация, что данная особа настоятельно пытается выходить на контакт и заводить знакомства в среде украинского дипломатического сектора, а так же украинских журналистов работающих на Западе. Причём отрабатывает сразу по-крупному, дипломатов не среднего звена, а журналистов крупных медийных корпораций. Пока фамилии и названия озвучивать не стану, но важен сам факт.

Очевидно, что Анжелика Ярославская, пользуясь своей схемой мошенничества на благотворительности для Украины, на которой она ограбила множество сочувствующих Украине людей, во многих странах, пытается теперь интегрироваться в украинскую как политическую, так и медийную среду. Хотя, это уже не в первый раз!

В 2019 году, сразу после того как Анжелика Ярославская приняла участие в так называемом «Международном экономическом форуме», проходившем в оккупированной Ялте с 17 по 20 апреля, она уже в июне принимала участие в презентации глобальной платформы «Геополитический альянс женщин», центр которой должен был размещаться в Киеве и, в состав которой должны были входить Украина, Грузия и Польша. Кто должен был представлять Польшу, уверен, пояснять не нужно.

Платформа себя не проявила, от слова – никак, но это не самое интересное.

В упомянутом выше материале я упоминал непосредственного куратора Анжелики Ярославской — Сергея Викторовича Дворянова.

Сергей Дворянов — президент Международного дипломатического клуба "Amicability" («Добрососедство"), исполнительным директором Российско-Корейского Делового Совета, автор и ведущий программы "Диалог цивилизаций" на "Баланс-ТВ", автор и ведущий программы "Формула вероятности" на ЛДПР-ТВ, председатель Комитета по СМИ Ассамблеи народов России, посол Мира в Федерации за всеобщий мир. Хотя, если проще, представитель российской военной разведки, курирующий и координирующий действия агентов за рубежом, через разного рода благотворительные организации и центры сотрудничества.

Сергей Дворинов является куратором многих, хорошо нам знакомых и не знакомых личностей, выполняющих действия в интересах россии. Например, представителей партии "Альтернатива для Германии", в частности Гуннара Линдеманна. Или Бруно Бен Мубама, бывшего вице-премьера Габона.

А не так давно в США признан виновным в распространении дезинформации, вмешательстве в выборы и сеянии раздора в американском обществе россиянин Александр Викторович Ионов, лидер группы "Антиглобалистское движение России" (AGMR). Это, пожалуй, пока единственный связанный с Сергеем Двориновым, который оказался в прицеле международного правосудия и под санкциями.

Собственно, Сергей Дворинов это представитель российской военной разведки, действующий по принципу "мягкой силы". Данные кураторы используют исключительно социальные, общественные, благотворительные платформы, призывая к взаимопомощи, сотрудничеству, дружбе, барству и прочим благодетелям, которыми прикрываются для продвижения российских нарративов и расширения своей агентурной сети посредством вербовки.

И именно по такой линии сейчас действует Анжелика Ярославская, встречаясь с представителями Украины на разного рода благотворительных вечерах, концертах, пытаясь интегрироваться в нашу среду, не просто для расширения возможностей своего преступного обогащения, а с куда более далеко-идущими целями.

Собственно, как говорится, запомните это лицо и не говорите, что вас не предупреждали! А не знание, не освобождает от ответственности.