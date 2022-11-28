Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что конфискованный золотовалютный резерв рф не покроет все убытки, причиненные Украине войной.

Об этом он сообщил на своем канале.

«Система есть. Пока не установившаяся, но система конфискации золотовалютных резервов есть. Но их нам просто так не отдадут, это будет постепенно, частично и под контролем Запада. Даже этих золотовалютных резервов россии, которые конфискованы, не хватает, чтобы прикрыть минимальные убытки, которые начислила даже система ООН», - сообщил Александр Кочетков.

По словам политтехнолога, есть и другие варианты выплат послевоенных репараций Украине. В частности, как отметил Александр Кочетков, после войны можно разрешить торговать россии нефтью и газом, но часть тех денег, которые она должна была бы получить, будет сразу с Запада идти в Украину.

«То есть механизмы есть. Но сначала победа, потом мирные переговоры на основе военной победы, а дальше все остальное», – заявил Александр Кочетков.

Как писала ранее Politeka, политик Дмитрий Спивак рассказал, какие виды шантажа использует рф, чтобы усадить Украину за стол переговоров: «Пока не работает».

Также Politeka сообщала о контрнаступлении ВСУ: названы возможные сроки, когда ждать хороших новостей из Запорожчины.