Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что конфискованный золотовалютный резерв рф не покроет все убытки, причиненные Украине войной.
Об этом он сообщил на своем канале.
«Система есть. Пока не установившаяся, но система конфискации золотовалютных резервов есть. Но их нам просто так не отдадут, это будет постепенно, частично и под контролем Запада. Даже этих золотовалютных резервов россии, которые конфискованы, не хватает, чтобы прикрыть минимальные убытки, которые начислила даже система ООН», - сообщил Александр Кочетков.
По словам политтехнолога, есть и другие варианты выплат послевоенных репараций Украине. В частности, как отметил Александр Кочетков, после войны можно разрешить торговать россии нефтью и газом, но часть тех денег, которые она должна была бы получить, будет сразу с Запада идти в Украину.
«То есть механизмы есть. Но сначала победа, потом мирные переговоры на основе военной победы, а дальше все остальное», – заявил Александр Кочетков.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Среди погибших - чемпион мира: появились кадры с места новой авиакатастрофы в россии
Путину грозит судьба серба Милошевича: дипломат рассказал, чего ждать от весны 2023 года
Женька из "Сватов" честно ответила, общается ли со своими российскими друзьями: "У меня..."
Жизнь новорожденного Сергея оборвала российская ракета: малыша провели в последний путь
Как писала ранее Politeka, политик Дмитрий Спивак рассказал, какие виды шантажа использует рф, чтобы усадить Украину за стол переговоров: «Пока не работает».
Также Politeka сообщала о контрнаступлении ВСУ: названы возможные сроки, когда ждать хороших новостей из Запорожчины.