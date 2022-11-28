Подполковник ВСУ Григорий Дехтяр объяснил, что сегодня ВСУ гораздо ближе к стандартам НАТО, но советское прошлое позволяет нам предусматривать действия противника.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Я просто не понимаю, за что это нам на самом деле, но понимаю, что мы должны (ред. – победить), пожалуй, для того, чтобы уж действительно стать нацией. Мы должны заплатить эту жертвенность для того, чтобы мы стали уже свободными и независимыми, и свободными стали от всех факторов, которые могут на нас влиять», - заявляет Григорий Дехтяр.

По его мнению, после окончания войны, когда Украина вступит в НАТО, в Евросоюз, мы будем занимать господствующую позицию по отношению к своей политике и вообще Вооруженным силам. Как отмечает подполковник, он также надеется, что стандарты НАТО будут формироваться по нашим методикам, потому что даже в стандартах НАТО не все идеально и есть над чем работать.

По словам военного, сегодня ВСУ далеко отошли от стандартов Советского Союза, тем более, эти методики давно уже не в тренде, они отошли не на второй, а на какой-то десятый план. Тем не менее, отмечает он, наше советское прошлое дает нам определенное преимущество.

«В ходе проведения анализа и в ходе проведения планирования благодаря тому, что мы знаем советщину, как они планировали, как они применяли свои подразделения, мы можем предусмотреть действия противника сегодня. И во время захвата их документов мы можем без всяких сомнений читать их рабочие карты, читать их планы и понимать все, что они там планируют. Но если они возьмут наши, они там вообще ничего не поймут», - объясняет Григорий Дехтяр.

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