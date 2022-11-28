Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Украина жестко отвечает на попытки россии принудить нас сесть за стол переговоров.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Что понимает путин? Что вот эти пять видов шантажа мира и Европы: энергетический, продовольственный, ядерный, техногенный и миграционный – пока не работают на 100%», - заявил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, россия, благодаря своему шантажу, пытается убедить Запад переломать позицию Украину, заставить нас сесть за стол переговоров и подписать мир. Но, как подчеркнул Дмитрий Спивак, Украина чуть ли не каждый день жестко отвечает на этот шантаж и повторяет свои требования для проведения переговоров.

«Дает четкий ответ, где мы готовы идти на мир и какие условия для этого нужны: про безопасность ядерную и продовольственную, про вывод войск, про освобождение территорий», - сообщил Дмитрий Спивак.

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