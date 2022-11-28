Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, что США пока еще не признали россию страной-террористом из-за некоторых тонких моментов, но они все равно к этому придут.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Говорят, что есть очень много факторов. Один из факторов – что весь казахский уран поставляли только через россию, также 80% добычи нефти и газа в Казахстане. Было подписано такое соглашение, что это поставлялось только через россию. Но подписали новое соглашение, что Казахстан будет поставлять нефть и газ в Европу через Азербайджан, через Грузию», - рассказывает Георгий Биркадзе.

То есть, объясняет он, речь идет о тонких вопросах, которые заставляют США сдерживаться в этом плане. Тем не менее, констатирует эксперт, сегодня мы впервые в истории видим такое отделение Казахстана, Узбекистана и других стран от россии. А в истории Америки, отмечает он, были такие уже случаи, когда они признавали страну террористом, но оставляли некоторые пункты и продолжали с ней сотрудничество в некоторых отраслях.

«Никто просто не ожидал, что Украина сможет то, что мы сегодня сделали, то, что сегодня сделали ВСУ. США не ожидали, что все может быть так, как сегодня происходит. Они не ожидали, что мы сможем так крепко отстаивать свою державу и свою Родину. Поэтому я думаю, что они признают и это будет законодательно, и это будет в ближайшее время. Штаты к этому придут», - рассуждает Георгий Биркадзе.

Кроме этого, отмечает он, США заинтересованы в давлении на россию. В частности, объясняет эксперт, мы сегодня видим, что уже требуется фиксация на 30 долларов за баррель российской нефти и Америка, несмотря на падение показателей инфляции, практически закрывает потребности Европы по нефти и газе, в этом тоже есть своя выгода.

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