Подполковник ВСУ Григорий Дехтяр заявил, что по возвращении ОРДЛО в состав Украины жителей этих территорий следует лишить права занимать ключевые должности в госучреждениях.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Как россия отличается от нас, так и там местные отличаются от нас. Возможно, есть какая-то часть, но поскольку я военный и имею дело непосредственно только с военными, мне такие люди не попадались», - отмечает Григорий Дехтяр.

Кроме того, добавляет гость программы, ему еще не попадались люди, которые могли бы привести такие аргументы, чтобы он мог понять жителей ОРДЛО. В частности, говорит военный, сейчас в Донецкой, Луганской областях есть люди, которые называют себя патриотами Украины, несмотря на то, что живут там. Тем не менее, констатирует он, жители ОРДЛО платят налоги там, работают там, на тех предприятиях, а потому понять их нельзя.

Также подполковник ВСУ отмечает, что после деоккупации территории ОРДЛО нам придется решать, как с этими людьми обращаться дальше и на каких условиях они смогут жить в Украине.

«Я хотел бы, чтобы эти люди не голосовали, их дети не голосовали, потому что они могут влиять на своих детей, на их воспитание. И лишить их права занимать ключевые посты в государственных учреждениях», – утверждает Григорий Дехтяр.

Как сообщала Politeka, названы возможные сроки, когда ждать хороших новостей из Запорожской области.

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