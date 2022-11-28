Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что россия уже готовится к обороне Крыма.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Сегодня все эти кланы, башни кремля так или иначе еще побаиваются открыто выступить против путина. Они думают, а вдруг у него еще получится, а вдруг убедит Запад, а вдруг сделка, а вдруг договорняк, а вдруг заставит и так далее. И все ждут, откладывают, а путин это понимает», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, также путин прекрасно понимает, что наземную военную операцию россия уже проиграла, и контрнаступление Вооруженных сил Украины будет продолжаться. Как подчеркнул Дмитрий Спивак, это подтверждают даже слова российских военных, которые говорят, что надо строить фортификационные сооружения в Крыму.

«То есть военная операция от наступления уже переходит к возможной обороне Крыма. Это понимает путин, что наземная военная операция уже всё, проиграна», - заявил Дмитрий Спивак.

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