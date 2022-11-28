Публицист Александр Новохатский сообщил, что судья должен принимать решение, опираясь не только на законы, но и на внутренние убеждения.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, все инструменты обеспечения этого порядка, начиная от Организации Объединенных Наций, Совета безопасности и других структурных элементов этой системы защиты людей от войны, на сегодняшний день не работают», - сообщил Александр Новохатский .

По словам публициста, эти структуры не могут сейчас нормально работать, поскольку не способны адекватно реагировать на стоящие перед ними вызовы. И причина, как отметил Александр Новохатский, не в том, что им не хватает денег, а в том, что они просто не почувствовали, что такое война.

«Формула любого решения судейского – это не просто знание законов, это и внутреннее чувство этой справедливости. Основываясь на внутреннем убеждении и знании законов, судья выносит решение», - заявил Александр Новохатский.

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