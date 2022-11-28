Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Во время войны с Россией выискиваем и пропагандируем, прежде всего, ХОРОШИЕ новости от власти. Вот и сейчас увидев правительственное сообщение о создании специального раздела на Google Arts&Culture об Украине очень обрадовался!

Правда, мое увлечение деятельностью владельцев и их друзей, которые осваивают бюджетные средства в гуманитарной сфере, закончилось уже на первой странице этой главы.

Как только украинец или иностранец зайдет на этот раздел «Украина рядом», сразу увидит рубрику «4 способа познакомиться с Украиной».

Начинаем знакомство с видео «Дух Украины за 2 минуты». Выясняем, что дух, точнее это - ватный душок, потому что львиную часть ролика об Украине на русском языке презентуют Потап, Монатик и К., а главным символом нашей страны избран монумент родины-матери.

Дальше больше. Смотрим на рубрику "4 Объекты мирового наследия ЮНЕСКО". Почему выбрано только 4 из 7 украинских объектов ЮНЕСКО не понятно? Возможно, за 6 лет работы над этим разделом, как пишет сайт КМ, представители культурного кумизма не успели ознакомиться со всем культурным и природным наследием Украины?

Если геодезическая дуга Струве, которая проходит по территории 10 стран, интересна только специалистам, то почему из презентации современной Украины забрали «Ансамбль исторического центра Львова», который в мирное время был самым посещаемым туристами в нашей стране или Херсонес Таврический, отреставрирован и представлен в ЮНЕСКО САМОЕ Украиной?! Я уже молчу, что ЮНЕСКОВСКИЙ объект Киева представлен только как Софиевский собор, хотя в него включены и Киево-Печерская лавра и Храм Спаса на Берестове?!

С-ей способ познакомиться с Украиной от необразованных авторов разработки – это «Природа. Откройте для себя национальные парки Украины…». И тут беда бедой! Представлены всего несколько объектов Карпатского региона. Где Аскания, Софиевка, Александрия, Днестровский каньон, Подольские толтры, Бугский гард, Олешковские пески…?

И напоследок – искусство с украинским авангардом. Интересно, но на фоне нашей фантастической и неповторимой национальной школы живописи презентация художественного авангарда как украинской фишки выглядит, толерантно говоря, неубедительно.

Не буду загружать вас содержанием других материалов о «культуре воюющей Украины», потому что там «символ Одессы – «потемкинская лестница» и масса разнообразного малороссийско-советского хлама!

Спасибо, хоть Потап в трусах, а не как на концерте в Москве и певиц в кокошниках уже нет.

П.С. Для тех, кто не интересуется гуманитарной политикой Украины.