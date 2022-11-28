В четверг, 24 ноября, сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски на предприятиях, принадлежащих бывшему народному депутату Константину Жеваго.

Об этом пишет сайт Телеграф.

По данным СМИ, предприятия олигарха подозревают в коллаборационной деятельности и работе в пользу РФ.

В частности, ГБР провело обыски на предприятиях фармацевтической компании «Артериум», 90% которой принадлежит именно Константину Жеваго - третьему в списке богатейших украинцев по версии Forbes c состоянием в $2,4 млрд.

При этом в ноябре активы олигарха также проверялись Бюро экономической безопасности. Так, 18 ноября были проведены обыски на двух горно-обогатительных комбинатах по делу об уклонении от уплаты 10 млрд грн налогов.

Детективы выяснили, что должностные лица одного из этих предприятий занизили налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами на сумму почти 7,6 млрд грн, а чиновники другого общества также умышленно занизили налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами на сумму более 2,7 млрд грн.

Сам Жеваго, объявленный в розыск, в данный момент скрывается на территории Княжества Монако, где отдыхает на собственной яхте с названием «Z» стоимостью около $70 млн.

Компания «Артериум» работает в России с 2010 года. На российском рынке и в странах СНГ представлены не менее 480 зарегистрированных брендов лекарственных средств, принадлежащих фармацевтическому гиганту.

Присутствие компании Жеваго на российском рынке не прекратилось и после старта полномасштабной войны против Украины. В частности, по данным российских СМИ, «Артериум» продолжает поставлять в страну-агрессор медицинские препараты, в том числе используемые при болезни сердца.