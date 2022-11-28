В эту субботу, 26 ноября 2022 года, из Космического центра им. Кеннеди на мысе Канаверал в США успешно стартовал корабль SpaceX Dragon с ракетой-носителем Falcon 9. Впервые в международной миссии присутствуют два школьных украинских проекта – учеников одесского Ришельевского научного лицея и Харьковской гимназии № 47.

Программа школьных космических экспериментов SSEP (Student Spaceflight Experiments Program) Mission 16 работает с 2010 года и уже доставила на международную космическую станцию ​​(МКС) более 300 школьных проектов. Всего за это время более 134 тыс. учеников из почти 3 тыс. заведений со всего мира работали над реальными экспериментами и подали более 27 тыс. предложений по исследованиям в космосе.

В прошлом году Малая академия наук Украины (МАН) впервые присоединилась к SSEP. В пилотном конкурсе приняли участие семь учебных заведений из шести регионов Украины. Большую помощь МАН в организации и проведении конкурса оказал киевский инновационный парк UNIT.City и семейная инвестиционная компания Dovgiy Family Office.

«Это знаковое событие для Малой академии наук, для наших воспитанников, для всех украинских школьников. Раньше все это было из области фантастики. Сегодня наши школьники уже запускают свои космические эксперименты на Международную космическую станцию. Хочу особо поблагодарить директора Центра исследований Земли и Космоса Джеффа Голдштейна и заместителя директора МАН Евгения Кудрявца, которые приложили значительные усилия, чтобы этот проект состоялся. Также хочу выразить искреннюю благодарность нашему партнеру – инновационному парку UNIT.City и лично Василию Хмельницкому за поддержку этого проекта», – подчеркнул президент МАН Станислав Довгий.

За право представлять Украину в SSEP соревновались 962 школьника 7–11 классов под руководством 34 педагогов. В итоге к рассмотрению жюри было представлено 238 проектов. Победителями конкурса стали проекты воспитанников одесского КЗ «Ришельевский научный лицей» и Харьковской гимназии № 47, исследовавших «Влияние микрогравитации на гексацианоферат(III) калия» и «Утверждение стоматологических материалов в условиях микрогравитации».

«Несмотря на то, что все усилия Украины направлены сейчас на победу в войне, развитие научного потенциала остается приоритетной задачей, которую продолжает выполнять Малая академия наук Украины. Среди учеников, которые могли попасть на уникальное событие, – представители прифронтовых Харькова и Одессы. Команды смогли дистанционно доработать проекты и отвечать всем инженерным и технологическим требованиям космических полетов. Команде Харьковской гимназии № 47 вообще пришлось собирать и восстанавливать свой проект после прямого попадания российского снаряда в здание учебного заведения», – отметил президент МАН Станислав Довгий.

Все участники команд-победителей наблюдали за отлетом ракеты на мысе Канаверал – исторической площадке 39A, с которой запускались все миссии «Аполлон» на Луну. А параллельно с экспериментами на МКС команды будут проводить исследования в лабораториях на Земле под наблюдением экспертов из NASA, Национального центра научного образования о Земле и космосе (США) и частной американской космической компании Nanoracks. После завершения эксперимента на МКС участники сравнят полученные результаты с исследованиями в условиях земного тяготения.

Учащиеся Ришельевского научного лицея выяснят, влияет ли отсутствие гравитации на процесс формирования кристаллов гексацианоферата (III) калия, их размеры, количество и форму. Команда проекта – это учащиеся 8 класса Гриб Андрей и Скрипник Никита совместно с научной руководительницей Анастасией Маслечко.

В ходе эксперимента учеников Харьковской гимназии № 47 будет выяснено, отличаются ли стоматологические материалы, утвердившиеся в космосе, от формирующихся в условиях Земли. Будут изучены эффекты микрогравитации на прочность, внутреннюю цельность и жесткость пломб. В харьковской команде – учащиеся 11-го класса Гарькавец Михаил, Волков Владислав, Давыдова София и Садчикова Елизавета вместе с научным руководителем Андреем Самойловым.

Отметим, что МАН примет участие в программе SSEP и в следующем году. Начался конкурсный отбор проектов.