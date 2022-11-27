Если птица выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, это явно утка.

Об этом пишет Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, специально для Информационный навигатор.

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Когда 24 февраля 2022 года Российская Федерация развернула полномасштабное вторжение в Украину, множество стран откликнулись помочь украинскому народу в его борьбе. Правительства, благотворительные организации, фонды и простые жители других стран активизировались, чтобы поддержать Украину в её неравном бою с российскими оккупантами.

Но среди тех, кто готов был искренне помочь Украине, нашлись и те, кто решил воспользоваться трагической ситуацией в корыстных целях. К сожалению, но именно трагедия Украины привела в движение множество мошенников, которые пользуясь темой войны стали выуживать деньги якобы на помощь украинцам.

Среди множества таких мошенников особняком стоит дама, которая на первый взгляд и не может иметь отношения к преступному миру обманщиков и манипуляторов, ведь она ни много ни мало, а княгиня.

Польская княгиня Анжелика Ярославская Сапега, активно ведёт свои странички в социальных сетях, на которых она публикует свои фотографии, на которых она в окружении высокопоставленных политических деятелей и звёзд шоу-бизнеса. И никто бы не догадался, что это всё обман, направленный не только на то, чтобы выманивать деньги, но и на иные цели.

Мошенница на крови.

Впервые про принцессу Анжелику Ярославскую-Сапегу я услышал в 2019 году, когда она, якобы, от лица Польши посетила так называемый “Международный экономический форум” что проходил в оккупированной Ялте с 17 по 20 апреля. Там она представляла программу “Poland 3.0”, направленную на объединение польских рек, автомагистралей и железных дорог в одну транспортную сеть и строительство крупнейшего в Европе транснационального логистического центра в Гожичках, а так же высказывалась в поддержку создания общей криптовалюты России, Индии и Китая.

Кроме того Анжелика Ярославская высказалась по поводу антироссийских санкций, отметив, что:

— взаимные санкции неэффективны и наносят ущерб свободной торговле;

— ведут к усилению политической напряженности;

— усиливают протекционизм;

— поощряют коррупцию и рост теневой экономики;

— вызвали массовое банкротство польских фермеров.

Все эти заявления идеально вписывались тогда в российскую пропаганду о том, что санкции против России вредят в первую очередь странам, которые их вводят, а не самой РФ, которой любые ограничения только на пользу.

В своем Twitter, который позже сама же Анжелика и удалила, она написала: “Я горжусь тем, что могу официально представлять Польшу на Международном экономическом форуме в Ялте”.

Но в МИД Польши тогда поспешили опровергнуть слова принцессы, заявив, что Анжелика Ярославская “официально не представляла” Польшу, а само министерство: “Министерство иностранных дел не было проинформировано о запланированном отъезде г-жи Ярославской в Крым”.

Таким образом, Анжелика Ярославская Сапега незаконно посетила временно оккупированную Россией территорию Крыма, приняла участие в мероприятии, которое организуется российским режимом с целью легализации оккупации и произносила речи, вторившие тогда российской пропаганде о необходимости создания общей валюты. При этом нагло врала, что была официальным представителем Польши.

Разве же это достойное поведение царственной особы?

Разумеется, нет, особенно если учитывать то, что в прошлом синоптик Анжелика никакая не царственная особа, а свой титул она получила благодаря браку по расчёту с князем Эгоном Сапегой. Правда, буквально через пару недель этот брак распался, но Анжелика продолжает до сих пор использовать для своего позиционирования приставку княгиня/принцесса.

Важно понимать и то, что на таком мероприятии как “Международный экономический форум” в оккупированной Ялте не бывает случайных гостей. Практически все приглашённые это лица, сотрудничающие с российским преступным режимом, либо напрямую финансово и политически от него зависящие.

Например, в том далёком 2019 году на мероприятии присутствовала Марион Марешаль Ле Пен, внучка Жана-Мари Ле Пена, основателя националистической пророссийской партии «Национальный фронт». Сейчас эта партия называется «Национальное объединение», а её возглавляет Марин Ле Пен, дочь Жана-Мари Ле Пена, известная своим ярым евроскептецизмом, лоббизмом интересов России в Европе и открыто получающая российские деньги на политическую деятельность.

Так же на мероприятии присутствовали Ирэн Пиветти и Вито Коменчини из итальянской «Лиги Севера» Матео Сальвини. Известно, что эта партия так же получала от России средства на предвыборную кампанию, а контактировали с депутатами от партии представители российской военной разведки, связанные с Владиславом Сурковым.

Стоит упомянуть и Стефана Койтера, Удо Хеммельгарна, Вальдемара Хердта и Франка Пасемана из неофашистской «Альтернативы для Германии» (АдГ), которая так же тесно связана с российскими спецслужбами.

И вот в такой чудесной компании оказывается польская принцесса. Чудовищное совпадение? Нет. Не совпадение.

Покровители и контакты Анжелики Ярославской Сапеги.

У Анжелики Ярославской Сапеги в политической среде Польши имеются покровители, которые представляют её проект «Польша 3.0» непосредственно в Сейме!

К таковым относится Яцек Вилк, являющийся членом политической силы «Конфедерация» и разительно отличающийся то многих польских политиков. Отличающийся необъяснимой и всеобъемлющей лояльностью к России. Или вполне объяснимой?

Яцек Вилк неоднократно призывал к снятию санкций с России, наложенных за вторжение в Украину и оккупацию Крыма. В 2018 году он, как не странно, так же участвовал в экономическом форуме в оккупированном Крыму и так же, как якобы официальный представитель Польши давал интервью российскому пропагандистскому каналу Sputnik.

Именно Яцек Вилк организовал в 2018 году визит в Сейм Польши депутатов немецкой пророссийской правой партии евроскептиков «Альтернатива для Германии», а в 2020 он стал одним из рупоров польского антивакцинаторского движения. Как известно, Россия финансировала антивакцинаторские движения в других странах.

Здесь следует сделать небольшое отступление и обратить внимание, что Анжелика Ярославская Сапега возглавила политическую партию «Белая роза», оппозиционную партии власти в Польше, которая со временем трансформировалась в общественное движение, поскольку так и не смогла пройти регистрацию.

Но важно то, что именно эта партия/общественное движение массово распространяли по городам Польши антивакцинаторскую пропаганду.

Ещё одним покровителем Анжелики Ярославской Сапеги и, пожалуй, основным, является Богдан Венгжинек, президент весьма сомнительной организации Национальный кластер инновационных предприятий.

Богдан Венгжинек провел много лет в Соединенных Штатах Америки, а в 2005 году даже был удостоен престижной премии «Польской диаспоры в США» как «Активист года»: «Он был выдающимся, чрезвычайно активным польским общественным деятелем и популяризатором польской культуры в Америке, а также в Англии, Ирландии и Польше».

Казалось бы, очень значимая фигура. Но, забавно то, что связаться с ним невозможно, ведь его аккаунты в социальных сетях не коммуницируют с незнакомыми запросами, адрес электронной почты Национального кластера инновационных предприятий – неактивен, а имеющиеся в открытых источниках номера телефонов – не отвечают.

Очевидно, что человек скрывается от внешнего мира и выходит на связь только в тех случаях, когда это важно и выгодно именно ему.

Интересно и то, что офис «Национального кластера инновационных предприятий» находится по тому же адресу, что и «Польша 3.0» — улица Тварда, в Варшаве.

Но куда интереснее то, что в 2017 году Богдан Венгжинек был задержан по обвинению в том, что он выдавал себя за офицера спецслужбы ГРОМ, причём ветерана афганской войны, якобы получившего тяжёлое ранение. Под таким амплуа он проникал в доверие состоятельных жителей Силезии, предлагая охранные услуги, а получая доступ к их личной жизни, затем начинал их шантажировать.

Уголовное дело в отношении Богдана Венгжинека так и не было начато, поскольку его жертвы отказывались выносить факты личной жизни на всеобщее обсуждение.

В целом же именно Богдан Венгжинек является как куратором Анжелики, так и её учителем. Ведь практически все уловки, которыми пользуется Анжелика, использовал на протяжении всей своей жизни Богдан. Например, большое количество фото с известными людьми, политиками и звёздами шоу-бизнеса, для создания видимости близких контактов с ними.

Так же Анжелика Ярославская Сапега, так же как и Богдан Венгжинек любит раздавать награды, некие медали и грамоты, которые не имеют абсолютно никакого веса и значения и являются больше сувенирными изделиями. Но на контролируемых Богданом и Анжеликой информационных площадках, а так же в социальных сетях, об этом пишут как о некоем торжественном вручении.

Ещё одним покровителем Анжелики Ярославской Сапеги является Мечислав Тадеуш Кочковский, глава «Ассоциации поддержки национальной безопасности». Именно он вручил Анжелике Ярославской Сапеге Кольцо Столетия Независимости Республики Польша за вклад в развитие республики в рамках её проекта «Польша 3.0». Хотя, на самом деле никакого вклада сделано не было, поскольку сам проект это всего лишь мыльный пузырь, но об этом подробнее позже.

Что же до Мечислава Тадеуша Кочковскго, то о нём можно сказать многое, достаточно заглянуть в его прошлое. Так, в 1980 году он проходил курсы специалистов для офицеров контрразведки Военной внутренней службы, а в 1981 был отправлен в Высшую школу КГБ в Москве, где успешно завершил академический курс.

Польские журналисты не редко пишут о данном деятеле и не лестно о нём высказываются. В частности, очень часто упоминаются его контакты с российскими спецслужбами, в частности – ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ).

На удивление, но именно данная структура в России в целом занимается вербовкой агентов и созданием контактов за границей. А немецкую партию «Альтернатива для Германии» напрямую связывают с деятельностью ГРУ.

И чему удивляться? Контакты Анжелики с людьми явно аффилированными российской военной разведкой, приезд на форум во временно оккупированный Крым, на котором присутствовали агенты влияния российских спецслужб из других стран. Разве этого не достаточно, чтобы заподозрить Анжелику Ярославскую в том, что она действует, в том числе и в интересах российских спецслужб?

Если не достаточно, то отмечу, что в 2018 году Анжелика Ярославская вошла в состав наблюдательного совета City Security. City Security с 2010 ведет свой бизнес в Москве и Санкт-Петербурге. Но, следует понимать, что практически все охранные компании России полностью контролируются силовыми структурами, ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ). И снова ГРУ на горизонте?

Кстати, когда в 2019 году Анжелика Ярославская объявляла о создании партии «Белая роза», которая, напомню, так и не была создана, как и всё то, о чём объявляет лжепринцесса, на её руке красовался подарок Мечислава Тадеуша Кочковского — Кольцо Столетия Независимости Республики Польша, которым она явно очень дорожит.

Очень русский след

Но на этом связи и контакты Анжелики с представителями пророссийских сил и личностей, связанных с российскими спецслужбами не заканчиваются. Но след, о котором пойдёт речь в данном разделе напрямую указывает на то аффилиацию Анжелики Ярославской с российскими агентами. Но начнём издалека и хотел бы для начала вас познакомить со следующим деятелем.

Сергей Викторович Дворянов — президент Международного дипломатического клуба «Amicability» («Добрососедство»), исполнительным директором Российско-Корейского Делового Совета, автор и ведущий программы «Диалог цивилизаций» на «Баланс-ТВ», автор и ведущий программы «Формула вероятности» на ЛДПР-ТВ, председатель Комитета по СМИ Ассамблеи народов России, посол Мира в Федерации за всеобщий мир.

Но не стоит себя обманывать. Все эти его должности и деятельность носят не гуманитарный характер, а исключительно прагматичный, поскольку он выполняет функции куратора агентов влияния российской военной разведки.

Прикрываясь разного рода гуманитарными миссиями, он разъезжает по миру и расширяет агентурную сеть, вербует агентов, раздаёт ценные указания и формирует их повестку дня.

В частности Сергей Викторович Дворянов координирует деятельность ряда политиков из партии «Альтернатива для Германии». Например, речь идёт о Гуннаре Линдеманне, депутате парламента федеральной земли Берлин от партии «Альтернатива для Германии», известного тем, что он принимал участие практически во всех мероприятиях России, проводимых на временно оккупированных территориях.

В 2018 Гуннар Линдеманн посещал временно оккупированный полуостров Крым в составе делегации «АдГ», затем принял участие в так называемом экономическом форуме в Ялте, в 2019 помещал оккупированный Донецк и т.д.

Другим курируемым Сергеем Дворяновым лицом является Бруно Бен Мубама, бывший вице-премьер Габона.

Кроме того, Бруно Бен Мубама получила награду «Посол мира» в Москве имитации «Организации Объединенных Наций», фейковой структуры созданной Сергеем Дворяновым, а так принял православие, находясь в Москве, причём Сергей Дворянов его сопровождал время религиозной церемонии.

И это лишь немногие персонажи, которыми курирует Сергей Дворянов. Но знаете, что самое интересное? Практически с ними со всеми имеет регулярные контакты и встречи Анжелика Ярославская, принимая участие практически во всех тех мероприятиях, в которых участвуют и они.

То есть, по какому-то совершенно странному и необъяснимому совпадению, Анжелика Ярославская участвует в тех же мероприятиях и постоянно контактирует с теми людьми, которые являются как агентами российской разведки, так и непосредственно разведчиками.

Как я упоминал в самом начале этого материала, Анжелика Ярославская попала не просто в 2019 году на экономический форум в Ялте, а попала на мероприятие где чужакам не место. Мероприятие, где собрались люди, завербованные российскими спецслужбами.

Вот Анжелика Ярославская позирует с Бруно Бен Мубама на форуме в Ялте.

А вот Анжелика Ярославская и Гуннар Линдеманн позируют на саммите WHD, организатор которого так же является курируемым Сергеем Дворяновым. Кстати, в 2021 году, аморальный и беспринципный Гуннар был удостоен «Глобальной гуманитарной премии» от WHD.

Что в Ялте, что в Лондоне на саммите WHD, рядом с Анжеликой Ярославской всегда были не только агенты российского влияния, но и их непосредственный куратор Сергей Викторович Дворянов.

Так кто же ты тогда, польская лже-принцесса? Не изначально ли проект российских спецслужб, который очень быстро раскрутили в Польше, внедрили в благородную семью Сапег для получения титула, благодаря чему сейчас на всех уровнях и пользуются?

Польша 3.0

Анжелику Ярославскую часто упоминают именно в контексте проекта «Польша 3.0», который иногда ошибочно связывают с Инициативой «Трех Морей». Кстати, Мечислав Тадеуш Кочковский вручил Кольцо Столетия Независимости Республики Польша именно за работу проекта «Польша 3.0» в рамках Инициативы «Трех Морей». То есть, вручил награду за то, чего, по сути, никогда не было!

Один из руководителей Инициативы «Трех Морей» Збигнев Григлас без особого энтузиазма вспоминает недолгое сотрудничество с Анжеликой Ярославской Сапегой и проектом «Польша 3.0»

По словам Збигнева Григласа эксперты «Польша 3.0» не профессионалы, а дилетанты, представлявшие крайне несодержательные предложения. Сама же Анжелика Ярославская настаивала и даже давила на руководство Инициативы «Трех Морей», чтобы среди приглашённых экспертов было как можно больше представителей «Польша 3.0», а так же намеревалась сама приглашённых на мероприятия инициативы гостей.

В итоге, «Польша 3.0» в целом была исключено из встреч Инициативы «Трех Морей» и не имеет к этому проекту абсолютно никакого отношения.

И это не единственный пример того, что «Польша 3.0» приписывает себе участие в неких проектах и бурную деятельность, отношения к которой она не имеет, а объявленные проекты, которой так никогда не были реализованы.

Например, «Польша 3.0» присваивает себе проект по созданию польско-украинского вертолета, который так никогда и не был создан. «Польша 3.0» якобы принимала участие в строительство радиотелескопа РТ+90 в Польше, хотя это неправда. И «Польша 3.0» присваивает себе заслугу по лоббированию присоединения Украины к Инициативе «Трех Морей», хотя это лоббирование представляло собой лишь сотрясание воздуха.

Анжелика Ярославская неоднократно публично заявляла, что в рамках программы «Польша 3.0» к границе с Чехией будет продлена железнодорожная линия широкой колеи, которая в настоящее время проходит от границы с Украиной до логистического терминала в Славкове. При этом Анжелика Ярославская заверяла, что реализацию проекта обеспечит компания PKP LHS.

Вот только PKP LHS опровергла эти заявления и была удивлена тому, что Polska 3.0 использует логотип компании без согласия.

В мае 2019 года «Польша 3.0» в лице Анжелики Ярославской приняла на себя шефство над детским отделением больницы в Рыдултовах в Силезии. Однако это шефство ограничилось лишь аукционом, на котором была продана модель самолёта Spitfire за копеечные две тысячи злотых. Именно этой суммой Анжелика Ярославская и помогла больнице, в то время как сама акция с детским отделением ей помогла привлечь намного большие средства. Куда они были направлены? Не трудно догадаться.

Кстати, обратили внимание на то, как много Украины в проектах, а точнее аферах «Польша 3.0»? Об этом, конечно же, чуть позже подробнее, ведь сейчас для Анжелики Ярославской настало золотое время, благодаря возможности нажиться на страданиях украинцев. Но, пока продолжим про «Польша 3.0».

Анжелика Ярославская так же себя называет членом экспертной группы Парламентской группы по поддержке развития водных путей. Но ещё в 2019 году польский сенатор Ежи Вцисла заявил, что это не так и, что «княгиня», что «Польша 3.0» не имеют отношения к экспертной группе.

В целом ложь окружает проект «Польша 3.0» и его руководство не только по приписываемым заслугам и фиктивной деятельности, но и несуществующих адресов.

Например, долгое время проект указывал своим адресом улицу Войска Польского в Мысловицах в Силезии, хотя офиса «Польша 3.0» там давно уже не было. А не было, потому, что владелец помещения выдворил представителей «Польша 3.0» за неуплату аренды! То есть, успешный и титулованный проект, не способный оплачивать аренду? Правда?

Формально же «Польша 3.0» находится в одном помещении с «Национальным кластером инновационных предприятий» находимся по адресу улица Тварда, в Варшаве.

То есть, все признаки того, что оба проекта-организации больше представляют собой площадки для мошенничества, нежели продуктивной деятельности. И так оно и есть.

Анжелика Ярославская Сапега зарабатывает на горе украинцев

После посещения экономического форума в Ялте в 2019 году польская «княгиня» на некоторое время исчезла из моего поля зрения. В первую очередь потому, что не принимала участия в неких скандальных мероприятиях и, находилось в относительной тени. Но всё изменилось 24 февраля 2022 года.

24 февраля 2022 года российская армия вторглась в Украину, сея разрушения и страдания по всей стране. Разумеется, многие люди по всему миру были готовы оказать Украине и украинцам посильную помощь и именно этими благими намерениями стали пользоваться повсеместно мошенники. Особенно, такие как Анжелика Ярославская «Сапега».

Анжелика Ярославская стала собирать благотворительные взносы для покупки медицинского оборудования с последующей отправкой в Украину, либо пожертвование на украинцев лишившихся жилья, беженцев, а так же помощь для армии. В качестве своего портфолио она представляла свои фиктивные достижение минувших лет, а главным её алиби помощи воюющей Украине был некий генерал-полковник, увешанный разного рода наградами, регулярно взывающий о помощи и благодарящий лже-княгиню.

Но, точно так же как вся карьера Анжелики Ярославской, так и генерал-половник украинской армии, которому она помогала, оказался фейком.

Фальшивый генерал-полковник, главный связной Ярославской в Украине это мошенник Костельный Генрих Чеслав, фактически проживающий в Украине, но имеющий ещё и польское гражданство.

Он является членом фейковой организации НСЖУ, а также позиционирует себя как «руководитель» «Польского общества журналистов имени Юзефа Игнатия Крашевского в Украине».

В 2013 году он создал общественную организацию ”Международная ассоциация журналистов ”Четвертая власть”, в которую мог вступить любой желающий, даже не будучи журналистом! Суть в том, что после вступления, новый член организации получал удостоверение журналиста, что облегчало получение визовых документов в консульских учреждениях Республики Польша. За предоставленные услуги Генрих Костельный получал денежное вознаграждение.

В 2016 году Костельный возглавил областной центр общественной организации «Всеукраинский союз ветеранов АТО», который до него возглавлял известный украинский сепаратист, агент российских спецслужб находящийся сейчас в розыске и скрывающийся в России – Илья Кива!

Эту организацию Илья Кива, в своё время создал именно для того, чтобы отмывать деньги, а так же зарабатывать на гуманитарной помощи.

Так же Костельный неоднократно представлялся руководителем Волынского штаба батальона спецназначения «Свята Мария». Батальона известного не столько подвигами по защите Украины от оккупантов, сколько скандалами вызванными махинациями с гуманитарной помощью!

Создавая видимость общественной деятельности, фиктивный волонтёр Костельный стал с 2017 года получать фиктивные награды, не государственного образца. И практически все они украшают его мундир генерал-полковника, создавая для не посвящённых видимость боевого, заслуженного генерала!

В 2017 году Костельный стал использовать метод вызова сострадания у желающих жертвовать демонстрацией разного рода жалостливых писем от страдающих с просьбами о помощи, а затем — писем благодарности за оказанную помощь. Костельный использует очень часто именно письма, особенно от детей, как аргументацию и подтверждение в процессе сбора благотворительных средств на территории Польши, которые он якобы будет использовать с целью приобретения гуманитарной помощи.

В 2018 году разразился скандал, когда волонтёров и ветеранов АТО в Луцке возмутило то, что Костельный надел на себя военный камуфляж и выдавал себя за ветерана боевых действий.

С тех пор Костельный носит в основном мундир генерал-полковника казачьего войска, не имеющий никакого отношения к вооружённым силам Украины, но люди не знающие воспринимают его как военного.

Удивительно, но Костельный проходит в Польше по ряду уголовных дел. В частности, в Польше этого «волонтёра» обвиняют по:

ст. 284 УК РП — присвоение имущества;

ст. 16 УК РП — вымогание возврата НДС;

cт.56 УК РП — предоставление ложной информации в налоговый орган;

cт. 62 УК РП – выдача заведомо ложной фактуры или пользования такой статьей 565 УК РП – причинение ущерба коммерческой компании;

ст.270 УК РП – подделка документа;

ст.297 УК РП – вымогание кредита

Но, даже не смотря на такой обильный список обвинений, Костельный беспрепятственно посещает Польшу и продолжает обирать доверчивых людей.

Наследник

По мере того как мошенничество Анжелики Ярославской приносило её преступной группе доход, она не только расширяла ареал своих операций, выходя за пределы Польши и обманывая людей в Великобритании, США и так далее, у неё стали появляться соучастники-наследники.

Таковым стал молодой человек Макс Киприан Медер (Max Cyprian Meder), который поначалу выполнял функции секретаря Анжелики, а затем его стали вести по той же линии развития, придавая абсолютно пустому сосуду видимость некоего наполнения.

Когда Анжелика Ярославская сосредоточилась на мошенничестве в Великобритании и США Макса перенаправили в Украину. Здесь он заменял Анжелику, контактируя с уже нам хорошо знакомым Генрихом Костельным.

Создавая видимость гуманитарной помощи Украине, Макс Киприан Медер и Генрих Костельный обеспечивали Анжелику необходимыми фейковыми фото и видео материалами, а для придания важности и весомости этой деятельности, лже-генерал даже вручил Максу лже-награду.

Напомню, что вручение разного рода лже-наград не государственного, а сувенирного образца – это любимое занятие Анжелики Ярославской. В данном случае, они вручают эти сувениры друг другу, создавая фон бурной и вознаграждаемой деятельности.

Итог.

Если птица выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это явно утка.

Анжелика Ярославская лжёт о своих достижениях и своей деятельности. Присваивает не принадлежащий ей титул то “княгиня”, то “принцесса” и продолжает пользоваться фамилией бывшего мужа – Сапега. От неё дистанцируются уважающие себя польские политики и власти страны. МИД Польши неоднократно заявлял, что не имеет отношения к деятельности «княгини» и все они исключительно её личная инициатива. Сама же лжекнягиня окружена личностями, замеченными в контактах с российскими спецслужбами и, непосредственно принимала участие в российских информационных и политических акциях, организованных российской военной разведкой.

Анжелику Ярославскую окружает ложь и фальшь, как аферистку глобального масштаба и очевидный шлейф из влияния российской разведки.

Сейчас же, когда Украина истекает кровью, Анжелика Ярославская развернула масштабную, бурную деятельность по зарабатыванию денег на трагедии украинского народа, пользуясь безграничным мошенническим опытом и доверием. Доверием людей, которые верят в том, что они общаются с уважаемой царственной особой, желающей помогать обездоленным и страждущим. На самом же деле эти деньги исчезают в неизвестном направлении и не исключено, что принимают участие в круговороте финансирования деятельности российской агентурной сети в Европе. Но это уже совсем другая история и совсем другое расследование.

За полгода распутывания этого клубка, обнаружилось большое количество взаимосвязанных между собой персонажей, по всему миру, действующих как агентурная сеть российских спецслужб, в формате «мягкой силы». Прикрывающиеся благотворительностью и прочими благими инициативами, они только обогащаются, но и продвигают пророссийские нарративы, обеспечивают финансирование агентурной сети. И то, что изложено в этом материале, это лишь вершина айсберга.

А пока стоит задаться вопросом…

Так кто же в таком случае Анжелика Ярославская на самом деле, с учётом всего вышеизложенного?

Хотя, лично мне ответ более чем очевиден. Станет ли он очевиден для международных правоохранительных органов, которым и следует пресекать подобную деятельность, но которые пока демонстрируют тотальную слепоту и аморфность. Хотелось бы, чтобы очевидное стало и для них уже наконец-то более чем просто явным.