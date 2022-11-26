Вчера депутатами Киевского городского совета при моем представлении было принято важное решение о поддержке предпринимателей столицы, – пишет в ФБ депутат Киевсовета Георгий Зантарая.



Речь идет о продлении срока действия паспортов привязки временных сооружений на три года. Решение важно тем, что сегодня наше государство находится в состоянии войны, а предприниматели являются важным элементом поддержки армии, экономики и обеспечения киевлян рабочими местами и продуктами питания. Именно предприниматели в период блекаута поддерживают население возможностью зарядить гаджеты, купить товары первой необходимости, согреться, и т.д.



Поэтому всем у кого уничтожили бизнес, власти должны восстановить незаконно отмененные документы и тем самым предоставить возможность людям выжить в это непростое время. Именно это и предполагает мой проект. Благодарю всех депутатов, поддержавших предпринимателей голосованием, а предпринимателей Киева за поддержку экономики государства. Отдельное спасибо Виталий Кличко четкую позицию поддержки при голосовании, – добавляет депутат.



Отметим, что Зантарая уже не в первый раз за время войны занимается состоянием киевских предпринимателей.