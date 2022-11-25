Так, в рамках работы комиссии по контролю за проведением работ по вселению молодежи водных живых биоресурсов работники Государственной экологической инспекции Центрального округа (Черкасская и Полтавская области) совместно с представителями Черкасского рыбоохранного патруля приняли участие в зарыблении Днепра на территории Черкасской области.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Вселение произошло за счет пользователей водных биоресурсов Черкасщины, которые приобрели малек рыбы на ГП «Ирклиевский питомник растительноядных рыб».