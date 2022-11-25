Так, в рамках работы комиссии по контролю за проведением работ по вселению молодежи водных живых биоресурсов работники Государственной экологической инспекции Центрального округа (Черкасская и Полтавская области) совместно с представителями Черкасского рыбоохранного патруля приняли участие в зарыблении Днепра на территории Черкасской области.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.
В результате вблизи села Ирклиев Золотоношского района в Кременчугское водохранилище выпущено почти 11 тысяч экземпляров белого и пестрого толстолоба общим весом 2,5 тонны. Средний вес одного экземпляра составил около 230 граммов.
Вселение произошло за счет пользователей водных биоресурсов Черкасщины, которые приобрели малек рыбы на ГП «Ирклиевский питомник растительноядных рыб».