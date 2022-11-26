Предприниматель Павел Себастьянович сообщил, что налог с транзакций – это плата за денежную инфраструктуру Украины.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Мы предлагаем ввести налог с транзакции. Можно назвать его по-разному: можно назвать его налогом с продаж или можно назвать распределенным НДС. Как угодно, только принцип тот, что налог взымается в момент транзакции. То есть неважно, кто кому заплатил», - сообщил Павел Себастьянович.

По словам предпринимателя, поскольку НДС не будет существовать, то не будет существовать и налога на прибыль, а будет только налог с транзакций. Как подчеркнул Павел Себастьянович, налог с транзакций – это плата за денежную инфраструктуру, которую поддерживает государство.

«В чем уникальность этого налога? В принципе, каждый гражданин и так, когда покупает у предпринимателя товары, он платит эти налоги, только потом налоговым агентом становится предприниматель», - заявил Павел Себастьянович.

Как писала ранее Politeka, Екатерина Котенкова сообщила, что в ближайшие 2 месяца следует ожидать роста цен на продукты.

Также Politeka сообщила, что Павел Себастьянович рассказал, как блокировка налоговых накладных влияет на бизнес в Украине: «Предприятию конец».