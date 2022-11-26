Военный Святослав Дубина сообщил, что Украина должна начать производство собственного вооружения.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Я последние девять месяцев не могу ни о чем говорить и думать, кроме нашей победы, потому что от этого зависит наше будущее, от этого зависят жизни и военнослужащих, и мирных граждан. К сожалению, сейчас страдает вся Украина», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, от это войны сейчас уже страдает не только Украина, но даже и страны НАТО, которые начинают на себе ощущать, что такое на самом деле русский мир. Как подчеркнул Святослав Дубина, первое, что сейчас нас всех должно беспокоить, — это как приблизить нашу победу.

«В этих победах в Харькове, Херсоне, то, что мы наступаем, всегда в этой бочке меда есть ложка дегтя», - заявил Святослав Дубина.

Военный подчеркнул, что эта ложка дегтя – это вооружение. Святослав Дубина отметил, что Украина должна организовать производство собственного вооружения, которого не хватает ВСУ на фронте.

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