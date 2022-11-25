Политтехнолог Сергей Гайдай оценил вероятность развития сценария повторного наступления войск рф с территории беларуси на северные области Украины.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Вероятность всегда есть, это понятно. Более того, не только пробиваться как и прежде к Киеву, но еще, я знаю, такой план они обговаривают, что через Ровенскую область отрезать Украину от поставок вооружений со стороны Европы», - рассказывает Сергей Гайдай.

Тем не менее, отмечает он, этот сценарий не так вероятен, как хотелось бы многим россиянам. Как объясняет эксперт, во-первых, наши войска готовы, во-вторых, если не слишком готовы, то как раз идет активная подготовка линий укреплений, территория минируется и подготавливаются позиции.

«Мы будем готовы куда лучше, чем 24 февраля, когда практически с той стороны некому было встречать это запланированное вторжение. Самое главное – а есть ли ресурсы у россии? Мы видим, что лукашенко упорно не хочет участвовать в этой войне, а ресурсов россии не хватает», - подчеркивает Сергей Гайдай.

По его словам, если уж россияне будут готовиться к такому наступлению серьезно, то им понадобиться больше времени, а это не ближайшее время. К тому же, добавляет политтехнолог, сегодня оккупантам не хватает ресурсов, чтобы удерживать наши контратаки и контрнаступление на Юге и на Востоке, а уж подготовить серьезную группировку для вторжения с Севера и тем более.

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