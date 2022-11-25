Эксперт по ЖКХ Олег Попенко пояснил, что все руководящие компании и главы ОСМД должны быть проинформированы о своих действиях в случае снижения температуры и отключения электроэнергии.

Об этом он рассказал у себя в блоге.

«При температуре -5 без электроэнергии, без тепла многоквартирный дом может существовать 16-20 часов, максимум 24 часа. Далее нужно сливать воду и выезжать из многоквартирного дома или как-то его догревать. При температуре -10 достаточно 14-16 часов для того, чтобы все системы жизнедеятельности замерзли и дом перестал функционировать», - рассказывает Олег Попенко.

По его словам, нужно довести эту информацию до сведения руководящих компаний, ОСМД, им должно количественно хватать сантехников, которые пойдут одновременно и сольют воду. Как отмечает эксперт, у руководящих компаний в Киеве тех же сантехников половина штата, их физически не хватает, и все они далеко пенсионного возраста. Следовательно, констатирует он, возникает вопрос, кто будет ходить, если в Дарницком районе 550 домов, чтобы одновременно за 1-2 дня слить воду.

«Это должны, прежде всего, делать органы местного самоуправления, которые должны взять на себя ответственность в информационном фоле. Они должны собрать всех глав ОСМД, управляющих компаний, частные ЖЭКи и четко должна им поступать информация», - объясняет Олег Попенко.

Как он подчеркивает, не должно быть никакой самодеятельности, а четкая сформированная политика, которая прописывает действия в тех или иных случаях и условиях. Иначе, предупреждает эксперт, начнется хаос, потому что один глава ОСМД решит, что уже достаточно холодно для слиап воды, а другой – что нет.

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