Военный Святослав Дубина сообщил, что жизнь под российской оккупацией показала людям, что такое на самом деле русский мир.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Самое важное – извлечь из этого правильные уроки. Это (война – Ред.) нам дано для того, чтобы, действительно, вбить в нас последние надежды на братский народ и вживить в код украинцев, что такое русский мир», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, россия пытается с последних сил доказать украинцам, что им нужен русский мир. Но, как подчеркнул Святослав Дубина, оккупация украинских территорий наоборот стала лучшей инъекцией от этого русского мира, все украинцы получили такую прививку.

«Понятно, что все равно есть люди, которые продолжают верить в русский мир, что он хороший, но это процентное соотношение просто ничтожно», - заявил Святослав Дубина.

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