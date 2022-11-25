Политолог Тарас Загородний объяснил, почему после освобождения Украиной Херсона российское руководство забыло о своих угрозах применения ядерного оружия.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Херсон – это единственный центр, который россия успела захватить и даже успела аннексировать. (Освобождение Херсона, - Ред.) – это удар по сознанию россиян, что показало: ядерный шантаж – это чистый блеф», - отметил Тарас Загородний.

Как отметил эксперт, ранее представители российской власти угрожали применением ядерного оружия в случае посягательства «на их территории», но на освобождение Украиной Херсона российское руководство отреагировало достаточно вяло, аргументировав это в своём стиле – «Это было тактическое отступление».

«Произошли очень важные события, ведь США предупредили россию о последствиях применения ядерного оружия. Ещё ко всему Китай высказал свое виденье ситуации. Был сигнал: недавно вышла статья от китайского эксперта о том, что Китай подтвердил Будапештский меморандум ещё в 2013 году», - подчеркнул Тарас Загородний.

По словам политолога, второй сигнал заключается в том, что Си Цзиньпин заявил, что применение ядерного оружия в Европе – это недопустимо. По мнению эксперта, именно эти сигналы дают российской федерации понять, что реально за собой повлечет применение ядерного оружия.

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