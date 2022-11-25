Именно это подчеркнул временно исполняющий обязанности председателя Госэкоинспекции Игорь Зубович во время совместной пресс-конференции с народным депутатом Украины, главным координатором Оперативного штаба по фиксации экзопреступлений РФ Еленой Криворучкиной. В частности участники рассказали об ущербе, нанесенном россией экологии Украины за 9 месяцев войны.

«В течение 9 месяцев полномасштабного вторжения государство-агрессор нанесла ущерб окружающей среде Украины на общую сумму более 1,38 трлн гривен. К большому сожалению, цифры не окончательны. Ведь каждый день наши специалисты продолжают документировать новые случаи и рассчитывать новые убытки», - подчеркнул Игорь Зубович.

Специалисты Госэкоинспекции проводят меры контроля на деоккупированных территориях. Ярким примером этого является Инспекция в Харьковской области, где наши специалисты в период с 20 сентября по 15 октября 2022 обследовали 26 объектов и зафиксировали многочисленные экзопреступления.

«Сегодня позиция Госэкоинспекции, и моя собственно также, заключается в том, что после освобождения временно оккупированных территорий, третьими по разминированию ВСУ и ГСЧС, должны идти специалисты Госэкоинспекции и Оперативного Штаба, чтобы фиксировать преступления против окружающей среды», - сказал Игорь Зубович. .

Руководитель Госэкоинспекции также отметил, что специалисты ведомства работают над разработкой методики, которая позволит рассчитывать ущерб, причиненный окружающей среде в результате обстрелов запрещенными фосфорными бомбами, которые использует россия.

Кроме того, Елена Криворучкина акцентирована на международном фронте, который ведет Оперативный Штаб: «Мной и Юрием Корявченковым еще в сентябре инициировано Обращение Верховной Рады Украины к Генеральной Ассамблее ООН, Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Еврокомиссии и Европарламента по созданию Мониторинговой Миссии (СЕММ), которая будет заниматься вопросами экзопреступлений на территории Украины. Для нас очень важно, чтобы Россия понесла финансовое наказание за все преступления в Украине».