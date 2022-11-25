Политолог-международник Максим Яли прокомментировал крайний ракетный обстрел критической инфраструктуры Украины и заявил, что это все равно не склонит Украину к переговорам.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«С G20 все понятно. Провал переговоров. путину дали понять, что никто не пойдет на его условия, что никто не будет давить на Украину по крайней мере напрямую, чтобы усадить ее за стол переговоров. И это (ред. – крайний ракетный обстрел) был такой символичный сигнал, подтверждения провала этих переговоров. лавров улетел заблаговременно: «ах, не хотите, ну, вот, получите», - комментирует Максим Яли.

По его словам, россия продолжает выводить нашу энергетическую систему из строя, осознавая свою беспомощность и бесперспективность на поле боя, терпя одно унизительное поражение за другим на протяжении последних нескольких месяцев. Кроме этого, добавляет политолог, так кремль пытается надавить на Европу, спровоцировать энергетический кризис, а за ним и миграционный.

В частности, вспоминает он, были заявления министра обороны Германии и статья во французской Le Monde о том, что и в Европе, и в США заканчивается оружие, что запасы подходят к критическому уровню. То есть, объясняет эксперт, у наших европейских партнеров формируется такой наратив, но они прекрасно осознают, что прямым текстом о необходимости переговоров в преддверье зимы и платежек говорить нельзя.

«Нас не сломить таким образом. Абсолютное большинство украинцев выступает против прямых переговоров с путиным. Тем более, учитывая, что совсем недавно замминистр иностранных дел еще раз озвучил, что условия кремля не понятны», - заключает Максим Яли.

Как сообщала Politeka, Яли рассказал, как Украина уничтожила мечту всей жизни путина.

Также Politeka писала о том, что Попенко рассказал, в каком месяце украинцам будет тяжелее всего в плане электроснабжения.