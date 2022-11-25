Публицист Александр Новохатский сообщил, что меры безопасности должны, прежде всего, осуществляться информационно-аналитическими органами.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Нужно просто помнить одну вещь, что безопасность – это состояние системы сопротивляться разрушающим ее событиям. О безопасности мы почему-то всегда говорим как о чем-то таком эфемерном и непонятном. Любая безопасность имеет перечень параметров состояния, при котором наступает способность сопротивляться разрушительным вызовам и угрозам», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, любая безопасность осуществляется прежде всего благодаря органу или инструменту, который определяет угрозы и анализирует их. Потом уже, как отметил Александр Новохатский, привлекаются другие органы и инструменты, минимизирующие эти угрозы.

«И правильная безопасность – это не аппарат каких-то силовиков, а это мощный информационно-аналитический центр, выявляющий своевременно угрозы и осознающий, какие ответы нужно на эти угрозы дать», - заявил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, Александр Новохатский заявил, что сейчас идеальные условия, которые заставляют ценить людей, которые что-то умеют делать.

Также Politeka сообщала, что публицист Александр Новохатский объяснил, чем должна закончиться война: «Наведем порядок не только в Украине».